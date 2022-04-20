月底恐破萬例！她列「9大囤糧備貨清單」引熱議　網：第8點要多買

▲疫情期間，許多人會到賣場採買儲糧備貨。（圖／記者許靖騏攝）



記者林育綾／綜合報導

台灣本土疫情擴散，今（20）日已單日破2千例，指揮官陳時中更坦言月底就可能單日破萬例，而網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，提到看見上海人影片談儲糧備貨，好心列出「9大項必囤清單」引發熱議，有不少人稱讚實用表示「謝謝分享」，但也有人說「台灣根本沒需要儲糧」。

該網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文提到，看到上海人影片在講儲糧備貨，有幾個蠻重要的，但怕大家會遺漏，她好心列出9大項：

1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品，各兩份



2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品（但我個人認為衛生紙一般存量就夠了，都在家就水洗吧，擤鼻涕也可以水洗的）



3.綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願了



4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品



5.雞蛋，常溫可放至少半個月，沒肉的時候有蛋特別香



6.可樂



7.米酒及其他酒類，有大桶的買大桶



8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的請額外備燙傷藥膏



9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月（算起來其實有點多啊...）

原PO提醒，「不建議購買自己平常不吃的調理包、泡麵或各式罐頭，現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣也別想著關起來可以吃得慣。」她也說，「目前台灣不會跟上海一樣封城，會不會分流購物不知道，最有可能有人確診全家都需要居家隔離，生活比較不方便。」

因此她認為重點是「14天左右的存量，保持流動狀態，吃用一半就補一半」，不怕到時候分流沒辦法買，以及在別人搶糧的時候，多一點餘裕避開人擠人潮流，減少接觸感染源的可能性。

▲疫情期間，許多人會到賣場採買儲糧備貨。（圖／記者許靖騏攝）

許多網友也紛紛朝聖說「謝謝，很實用！」、「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」。還有人看到第8點「不常煮飯的請額外備燙傷藥膏」表示，「無論是否有疫情，真的不要對自己太自信，記得多買二罐，這一定是常備品」。

不過也有網友看了表示，「台灣根本沒需要儲糧」、「沒必要恐慌」、「轉給上海人看就好，台灣跟中國完全不一樣環境啊啊啊」、「台灣強調共存不會再升了，囤這些⋯倒是可以為了確診做準備，因為確診要關在家裡，想買都來不及」。

▲藥師公會昨日也提醒民眾備6類藥品。（圖／藥師公會提供）

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