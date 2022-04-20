獨／接觸確診者8小時不需隔離！北市防疫標準不一挨轟「蓋牌」

▲圖為台北市公家機關清消畫面，並非新聞報導中店家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，20日更單日新增2386例！有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴表示，台北市政府衛生局對於接觸確診者的匡列隔離標準前後不一，爆料者指出，北市中山區某知名拉麵店廚師14日確診後，該店10名員工都不需要隔離，因市府衛生局認為「確診者上班有戴口罩應該還好」。

但知情者透露：該店在4月初就曾遇到一名確診者前來用餐，過程僅半小時，事後確診者用餐期間的店內員工全部被匡列隔離住進防疫旅館，知情者質疑，「衛生機關鬆懈疫調及隔離防疫措施，標準根本前後不一！」

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投訴者指出，中山區該間知名拉麵店早在4月初某日晚間，就曾接待過一確診民眾到店內用餐，事後台北市衛生局根據中央流行疫情指揮中心防疫規定，要求當時店內上晚班的所有店職員匡列，均需配合赴防疫旅館隔離觀察，業者也依規定配合。

▲圖為台北市確診者足跡清消畫面，並非新聞報導中店家。（圖／台北市環保局提供）

結果13日該店一廚師休假與家人出遊，14日廚師家人快篩陽性、全家人晚間赴醫院PCR檢測均確診，且這名確診廚師14日白天仍在店內上班，與其他店內員工共處長達8小時，台北市衛生局16日要求業者提供店職員名單進行匡列隔離，業者依規定通報後，衛生局晚間態度丕變，僅傳送簡訊通知店家「進行店內環境清消」。

與確診者共處長達8小時的店內10名員工，事後不需要返家自主健康管理，也無須匡列隔離，知情者指出，「上次僅一個用餐客人確診，整間店員工都需匡列隔離，這次店內員工感染且上班共處8小時，衛生局卻說不需任何處置」，甚至連事後店內員工有喉嚨痛，鼻塞等呼吸道症狀，也沒有辦法進行公費PCR篩檢，接觸確診者人員還得自購快篩，自費檢查確保身體安全，「萬一又有員工再傳染給消費者，這責任誰扛？」

台北市衛生局對該店發現確診者的匡列隔離標準前後不一，讓該店職員人心惶惶，雖說台灣疫情正值高峰期、確診人數眾多，但放任接觸史明確的民眾在外趴趴走，投訴者質疑，目前政府防疫根本呈現「放棄蓋牌」狀態，也無怪乎確診者越來越多，讓人相當憂心。

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