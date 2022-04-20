花蓮+86！縣府淪陷2人確診　吉安黃昏市場多名攤商染疫休市　

▲0420花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮今（20）日新增本土個案86例，補習班新增3例、部立花蓮醫院13例、外縣婚宴群聚10例、外縣市感染1例、59人疫調中，其中有多名黃昏市場攤商確診，目前已針對環境清消、匡列中。

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縣長徐榛蔚說明，目前有1441人居隔中，防疫旅館還有85床、加強版還有21床，呼籲需要隔離的民眾家中如有65歲以上長者，盡量到旅館隔離。

衛生局長朱家祥表示，小加拿大補習班群聚案收斂中，新增3例案38733、38734、38736是一家人；部立花蓮醫院新增13例，院內感染收斂中，包括2名工作人員、3名住民、6名家人友人、2名出院病人，院內住民全數確診，累計169人確診。

外縣市婚宴新增10例，台泥、亞泥職場新增案39371、38720、38746、38729、39370、39367六例，同住者案39371、39367，案38727、38728是先前確診者案32407同事與家人，滿月酒相關案39369，以及案39365是新城鄉慶豐年餐廳的接觸者

疫調中59例有幾位吉安黃昏市場攤商，呼籲有疑慮的攤商趕緊去快篩，目前已休市針對環境做清消，還有全聯美崙店有2名工作人員確診。

學校部分，美崙國中1名7年級學生確診，該班停課，4/22線上上課；新城國小2名分別為4、6年級學生確診，2班停課，4/22線上上課；新城鄉立幼兒園+1，該班停課；北埔附幼有1例，全園停課；明廉附幼1例。

此外，衛生局長朱家祥證實，縣府地政處與原民處各有一名同仁確診，仍在疫調中，兩處員工已全數完成快篩，全為陰性，花防部也有軍方人員確診，疫調中。