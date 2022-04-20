北市簡化疫調程序「5大類才被匡列」　柯文哲：確診者自己招供

記者袁茵／台北報導

全台20日新增2386例本土確診，其中以新北市882例為最多，而台北市為471例，台北市長柯文哲表示，因應確診人數激增，台北市從今起要簡化疫調程序，將居家隔離範圍縮小，以篩代隔，將疫調時間從發病日前4天改為前2天，匡列對象則分為5大類。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤20日下午召開防疫記者會，由於柯文哲與黃珊珊和媒體事務組等人皆在居家隔離期間，因此全部採視訊方式進行，預計對12行政區居家照護首日狀況、疫調程序等事項做說明。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

柯文哲20日宣布，因應確診人數增加，台北市疫調要改為80、20法則，以前是發現有問題就往前追溯4天，但一般來講發病不超過2天，也許會漏掉百分之一的人，但在戰況緊急時，要採取80、20法則戰略，將疫調時間從確診、發病日前4天改為2天。

至於匡列對象部分，柯文哲說，疫調不可以無限擴張，同住家人一定要居家隔離，而職場相鄰座位九宮格者也必須匡列，但有些人是「感情太好」，儘管沒坐在旁邊，所以每天中午混在一起吃飯、晚上看電影的同事，要由確診者「自己招供」，「職場誰跟你比較好，要列入居家隔離。」

柯文哲提及，學校部分就是匡列同班同學、大學跑班的密切接觸者；餐廳不一定要全數匡列，而是匡列同桌或接近餐桌者，其他在密閉空間且超過1小時的也要做處理。

柯文哲強調，現在確診數太多了，如果要疫調就採80、20法則，用現有力量匡列該匡列者，「也許漏掉1、2個就算了。」自己預期確診人數還會再上升，因為看國外日本、韓國案例就可知道，「疫情還沒開始，我們防疫戰術要改變，只求擴張速度不要太快，已經放棄清零。」