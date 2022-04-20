高雄移民署向新住民宣導防詐撇步　兼移工線上申辦便民措施

▲移民署高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育宣導活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

詐騙手法千百種，一不小心就容易上當！移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(20)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請臺灣高等法院高雄分院陳明富法官擔任講座，傳授新住民朋友們防詐撇步。同時，宣導移民署「外籍移工線上申辦系統」，自5月1日起，相關案件全面線上申辦，節省民眾往返時間。

內政部統計2021年詐騙案件發生情形，依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」等3種手法最多。

陳法官提醒，詐騙集團常以俊男美女圖結合假投資、交友、竄改電話號碼等方式，或冒充客服人員謊稱網路交易失敗而需要解除分期付款的手法，或以拍賣網站或臉書低價商品騙取買家匯款等方式進行詐騙，民眾遇有可疑狀況，請務必保持冷靜並撥打165反詐騙專線求證。

另服務站宣導移民署推廣「外籍移工線上申辦系統」政策，自5月1日起，私立就業服務機構(仲介)代辦移工居留(含重入國許可)等相關申請案須至線上辦理；另直聘雇主及移工，如有不熟悉使用電腦或無網路設備之情形，仍可至移民署服務站臨櫃送件。若遇系統操作問題可洽諮詢專線：02-27967162，服務時間為週一至週五08:30-17:30。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，提供實用的資訊及福利資源消息，以協助新住民更順利適應在臺生活。另外提醒新住民朋友們於接種疫苗後，還是要做好防疫措施，戴好口罩、正確洗手、保持社交距離以及落實防疫實聯制，才能保護自己和他人，共同守護健康家園。