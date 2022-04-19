1500元收購SIM卡幫詐4000萬　警全台拘捕人頭集團9人落網

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲國內一收購人頭門號供詐騙集團使用的犯罪集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局分析165反詐騙專線收案資料，發現民眾常接到國內行動門號撥打的詐騙電話，來源卻位於境外、第三地，顯示國內電信業者門號遭到歹徒濫用，刑事局電信偵查大隊與台北市刑大、桃園市龍潭分局、新竹市警第一分局、高雄岡山分局共組專專案小組，報請桃園地檢署檢察官詹東佑指揮，從2020年起進行為期1年半的溯源掃蕩，成功逮捕蒐購人頭門號集團的詹姓主嫌（32歲）及8名共犯。

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲國內一收購人頭門號供詐騙集團使用的犯罪集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，詹嫌長期透過臉書等社群網站，刊登「辦門號換現金」「小額信貸」等徵用廣告，吸引疫情期間無固定工作、有欠款紀錄信用不良、無法向銀行貸款民眾，利誘到電信門市申請月租門號、並開通「Voice over Wi-Fi」（簡稱VoWiFi）網路語音通訊功能，警方指出，該功能可利用網路傳送語音封包，詐騙集團就可利用此功能，在境外大陸東南亞地區，或者國內詐騙機房透過純網路環境撥打電話遂行詐騙。

電偵大隊執行該波掃蕩，逮捕范姓主嫌等收購人頭門號集團8名犯嫌到案，並約談幫助申辦人頭門號的民眾88人到案說明，警方調查發現這些參與協辦人頭門號產生的詐騙電話，造成逾150位民眾遭電話詐騙、損失金額高達新台幣4千多萬元、警詢後均依觸犯詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

犯嫌並透過廣告以每張SIM卡1000～1500元不等代價收購，交付詐騙集團使用，直到詐騙門號遭警方通報停話，這些需錢孔急的民眾僅賺到千餘元現金，卻可能遭到電信業者催收話費，還會面臨協助詐欺犯罪的刑事追訴，警方呼籲民眾切莫因缺錢上網販售門號sim卡因小失大。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

