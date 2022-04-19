認識網友「Lucky」不幸運...婦人money險被騙　警方銀行聯手阻詐

▲婦人誤信Line好友「Lucky」的週轉詐騙老梗，埔里警方聯手銀行員阻詐（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮78歲王姓婦人於社群軟體與一名自稱「Lucky」的女子加好友，對方日前要借現金週轉，王婦於是到銀行要匯款32萬元至其指定帳戶，經行員發覺有異，通報埔里分局警方前往瞭解後，王婦才驚覺是詐騙伎倆，員警和行員機警阻詐成功、保住民眾的養老本。

分局指出，埔里派出所副所長古明翔與鯉潭所警員李孝文、魏湘芸、王芷零，12日10時許接獲台灣銀行埔里分行報案，稱一名王姓婦女在櫃台欲匯款32萬元，行員發覺有異，判斷其可能遭詐騙，故請警方到場協助。

員警趕到銀行後，將王婦帶回派出所詢問匯款用途，她表示在Line社群軟體結識一名女子「Lucky」、雙方互加好友，Lucky向王婦表示因有資金上需求，請求她匯款週轉；行員及員警主動關懷說明詐騙集團慣用手法，並聯絡王婦在台中的家人，她才驚覺差點掉入詐騙集團所設下的圈套。

中興警分局中興派出所日前也接獲蔡姓女子報案，表示接獲自稱「南投戶政事務所」登記科人員來電，稱其身分證及健保卡等雙證件疑遭一名王姓男子盜用於臨櫃申請中低收入戶，並於話筒另一頭假裝向該科「主任」報告撥打110報案，再向蔡女通知稍後將有南投分局警員電話聯繫說明。

中興所員警獲報到場協助處理，蔡女向警方表示，該名「戶政人員」不斷表示要報警、請她到警察機關說明，塑造急迫緊張情境，卻在核對身分資料時念錯出生年份，於是掛斷電話並報警；警方也向蔡女解釋，詐騙集團會利用各種管道取得民眾個資，再以核對姓名、身分證字號、個人帳戶等基本資料方式取得信任，進而謊稱重要個人證件遭盜用辦理低收入戶補助，呼籲若接到類似電話，切勿主動提供其他個資，並撥打110或165反詐騙報案專線處理。