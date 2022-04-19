兒被綁架急需48萬　清潔工母親籌錢贖人...真相讓她心碎

記者高堂堯／南投報導

越南籍陳姓男子疑因平時在外吃喝玩樂欠錢，竟把歪腦筋動到自己當清潔工的母親身上，夥同2男1女3名友人，佯稱自己遭綁架、向母親求救支付48萬元贖金，陳母擔心愛子安危而向警方報案，警方隨即在雙方約定碰面付款時逮捕陳男等4人、破解不肖子詐母的騙局，依詐欺罪嫌函送法辦。

▲越籍男子夥同移工友人佯稱遭綁架、欲騙取母親48萬贖金，遭埔里警方當場逮捕（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，13日當天獲越南籍52歲裴氏婦人報案，指其21歲兒子陳姓男子於11日用LINE聯絡她，稱遭人綁票，如不還48萬元欠款將會被打、被殺害，要母親晚上12點前付贖救援，收入不多的裴氏婦人一邊籌錢，又擔心兒子遭遇不測，決定報警求救。

警方獲報案後，當天立即調派員警在埔里鎮中正路85度C交款現場埋伏，下午3時許見一名男子駕駛自小客貨車前往，準備與裴氏婦人見面，隨後自車上與另一名男子將陳男帶下車，未料卻發現「綁匪」和「人質」有說有笑、還點了咖啡一起暢飲，納悶不已的警方立即上前表明身分、盤查3人，並在車上查獲另一名女性嫌犯。

經警方帶回分局逐一清查嫌疑人身分，涉嫌「綁架」陳男的分別為40歲范姓男子、32歲申姓男子和32申姓女子，3人皆為越南籍移工，而策劃這場詐騙案、企圖誆裴氏婦人的就是其子陳男，而范男於109年10月因不能安全駕駛案，現由台中地檢署通緝中，警方訊後依詐欺罪嫌函送南投地檢署偵辦。