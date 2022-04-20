快訊／林佳龍首度表態　「只有台北我在準備」

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨今年底首都市長布局，衛福部長陳時中被視為熱門人選，但也傳出前交通部長林佳龍有意「卡位」。林佳龍20日表示，民進黨選對會目前對北北桃還沒有聚焦到特定人選，也還沒討論台北市是誰；林佳龍也首度坦言，自己當過直轄市長，不一定要回鍋，就六都來講，「只有台北我在準備，但不是非我不可」。

林佳龍與太太近日接受媒體人王時齊專訪，對於陳時中被點名參選台北市，自己作為選對會成員，怎麼看民進黨在北北桃的選戰布局？林佳龍說，北北桃算首都圈，會互相影響，評估未來會是北北桃連動，但還沒討論到台北市是誰，北北桃也還沒聚焦到特定人選，目前仍在收集資訊，沒有誰選哪裡，「不管是阿中部長或我，其實都還沒有聚焦到誰去選的問題」。

王時齊追問，「但你們都在名單上？」林佳龍回應，北北桃要有最好的布局，但還沒仔細討論說誰選哪，等到其他地方處理到一個階段後，才會處理這三都。

被問是否自己的意願是台北市？林佳龍坦言，「這是一個選項，但沒有說一定要選。」他已經當過直轄市長，不一定要回鍋，但做為一個選項，台北市是首都，現在遇到很大的挑戰，對他來說，若都沒有去選，也是很自然的發展。徵召一定會有整體考量，自己做什麼事情，不是都為了自己下一步要做什麼，「我還是有團隊精神」，自己會考量台灣整體發展、民進黨布局。

王時齊再問，你剛說自己做過直轄市長，不一定要回鍋，聽起來就是台北市跟你過去經驗不同，所以自己較傾向選台北？林佳龍說，台中已經很明朗，他半年多前就已跟黨內同志說了有可能的人選，與有意願的人選，再請他們對外宣布、徵詢，因此自己就沒打算一定要選直轄市長。就六都來說，「只有台北我在準備，但不是非我不可」。

王時齊詢問，這是你第一次這樣講嗎？林佳龍回應，「準備中嘛！」當時去選台中時，也是因為大局需要，沒人敢挑戰時任台中市長胡志強，所以自己就去了，「我是比較有團隊精神」。

林佳龍強調，他要坦誠地跟社會說，首都需要好的市長，如果有更適合的民進黨人選，他也可以幫忙對方。「成功不必在我，成功一定有我」，作為學運世代，自己很強調合群，且只有團結才可以感動人民。

林佳龍表示，「如果有比我更適合的人，我一定第一個支持他」，但至於適不適合，還是要問台北市民，用這角度的話比較容易得到人民支持。

至於自己在LINE群組PO了聯合報社論，被認為是抨擊陳時中，林佳龍說，該則留言下面還有其他留言，這是個10幾人的輿情分享小組，不管正面或反面的消息都會PO在群組裡，在黨部或政府單位也會有類似輿情群組。

私人朋友群組卻被截圖流出，是否有政治陰謀？林佳龍表示，應該沒有，是因大家認識的朋友很多，是剛好沒有截圖到下面的留言，多截圖幾張的話就知道我們是在分享資訊。

是否認為這會對個人產生負面傷害？林佳龍表示，不會，說明清楚就好，且當事人也道歉了，說不是故意的，我們知情後已原諒他。