臺史博典藏九天玄女像曝光！還有爆米香機具組、占卜特展⋯網狂讚

▲國立臺灣歷史博物館PO出館藏九天玄女像。（圖／國立臺灣歷史博物館）

記者林育綾／綜合報導

YouTuber「阿翰PO影片」日前拍片扮演算命阿姨廖麗芳，號稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」後爆紅，許多粉專也跟著蹭熱度。其中國立臺灣歷史博物館也分享4座典藏的「九天玄女」木雕像，可以看見「騎乘鳥類」的形象；此外還分享館藏整組「爆米香機具組」，並宣傳「算×命：歐洲與臺灣的占卜特展」，讓網友紛紛驚嘆按讚。

國立臺灣歷史博物館在臉書粉專PO文分享，「九天玄女又稱元女、九天娘娘，傳說西王母命九天玄女向黃帝教授兵法，並協助黃帝擊敗蚩尤，後為道教信奉，成為道教神譜中地位僅次西王母的女神。」

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另外在九天玄女的形像方面，初見史籍為「半人半鳥」模樣，後來擬人化為年輕女性相貌。此次研究人員挑選的館藏的木雕九天玄女中，亦可見「騎乘鳥類」的形象。臺史博更提到，往昔臺灣有些製香業、土水匠師、打石匠師，也奉九天玄女為祖師。

▲▼國立臺灣歷史博物館PO出館藏九天玄女像。（圖／國立臺灣歷史博物館）

臺史博分享九天玄女像的貼文，祈求觸及降臨，還在留言PO出館藏「爆米香機具組」、「算×命：歐洲與臺灣的占卜特展」，包含算命攤都有，順利引發大批網友按讚分享，也紛紛留言「小編很懂欸！！！」、「這裡連爆米花道具都有了~~」、「希望台史博也能成為指定姊妹會的一員」、「這組爆米花會自動飛到臉上嗎？」甚至台南市長黃偉哲也留言「溫馨小提醒：台南的爆米花只有甜的」

▲國立臺灣歷史博物館搭上「九天玄女」熱潮，PO出館藏「爆米香機具組」。（圖／國立臺灣歷史博物館）