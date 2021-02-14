求子四處奔走！九天玄女「降駕1句」無助夫妻急壞⋯3年後結局反轉

▲邱佑義擔任九天玄女娘娘的乩身多年，幫助過不少無助信徒解惑。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者戴若涵／採訪報導

不少台灣人面臨困難的時候，會到宮廟尋求心靈的安定。一對結婚多年的夫妻，妻子肚皮遲遲沒有動靜，遂前往南投崇受宮向九天玄女娘娘請示，不料，娘娘卻稱，「妳是沒有辦法迎接小孩到來的」讓人妻頓時心碎，之後照著娘娘的囑咐行事，多年後才明白娘娘的苦心，並喜迎新生命的到來。

29歲的邱佑義除了在茶行工作之外，還在崇受宮擔任乩身，在九天玄女娘娘的身邊協助處理信徒們的疑難雜症。邱佑義分享一個故事，幾年前有對夫妻婚後積極求子，但跑遍了寺廟、宮壇、醫院、診所，甚至也花大錢做了好幾次試管嬰兒卻都徒勞無功，最後只好前來求助九天玄女娘娘。

夫妻倆向娘娘表明來意後，卻得到一句「妳是沒有辦法迎接小孩到來的」，讓人妻有如晴天霹靂，情緒激動地追問，「娘娘，所以我是命中注定無子嗎？拜託娘娘幫幫我好嗎！我真的真的很想要個小孩啊！求娘娘慈悲」，並表示「只要能有小孩，我什麼都願意做。」

娘娘見狀回應，「妳們和本座有緣，交代一件事情給你們做。妳們回去安排些時間多接觸大自然吧！先把懷孕這件事情放在最後，讓自己快樂點，知道嗎？」、「照著我的指示去做看看吧～當你做了並且有收穫時再來吧。」夫妻倆聞言不明所以地落寞離去，事後才詢問邱佑義，娘娘之言到底是什麼意思。

▲夫妻婚後積極求子未果，最終找上九天玄女娘娘求助。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

邱佑義聽了2人的求子歷程後，對於娘娘的安排瞭然於心，只對這對夫妻稱，「那你們一放假時就去玩吧！直到在旅遊中找回內心的快樂，那時再回來請示娘娘吧！」夫妻臉上滿是不敢置信，直問「遊玩會有效嗎？」邱佑義淡定回應，「心誠則靈，我無法告訴你有沒有效，因為這取決於你們要不要做，而且有沒有找回睽違已久的開心與快樂。」

數個月以後，這對夫妻再度找上邱佑義，並向他分享，夫妻倆平日忙於工作，假日又四處尋找求子秘方，已經很久沒有出門旅遊了，不僅身體疲倦，內心壓力也大到快受不了，經過這幾次的旅行，才終於發現原來自己已經很久沒有感受過快樂，內心快被壓力給吞噬了。

邱佑義見夫妻倆的改變，內心著實感到開心，也隨即替他們預約下一次的問事。第二次的問事後，九天玄女娘娘指示，夫妻倆要將房內放置的求子物品收下來，直言「求子物品就像藥品一樣，需要對症下藥，並不是多就有用！妳每天看到那些東西，壓力只會愈來愈大，那心如何快樂呢？」，另外，夫妻倆還得做到2件事「第一是佈施，心裡要發慈悲心多行善事護生，要做到『不為而為』；第二是改過，改掉生活中不好的習慣。持之以恆，方見其效。」

夫妻倆返家後，依照娘娘的指示整理房間，並調整好自己的心情將生活中的不好習慣改掉，積極做善事、幫助許多需要幫助的人，2、3年後終於傳出喜訊，成功生下白白胖胖的小男孩，男嬰滿月時，夫妻倆更準備許多素食油飯來答謝娘娘。

妻子也感慨地向邱佑義說道，「我終於知道當初娘娘說的，我是沒辦法迎接小孩的到來，這不是說我註定沒孩子，而是那時候我的壓力太大搞到自己都快發瘋、情緒起伏很大每天都神經兮兮，我想如果那時候生了我也沒辦法好好地照顧孩子。」邱指出，先找回對自己的愛，勇敢地愛自己，藉由這份愛修復好自己的種種傷痕，你才能用更大、更多的愛去愛別人，更有能力迎接新生命的到來。