兒子凌晨4點爆哭超難哄…九天玄女降駕曝：是姊姊！無助媽心碎了

▲九天玄女的乩身邱佑義分享一對年輕夫妻的故事。（圖／邱佑義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者戴若涵／南投報導

不少台灣人遭遇困難時，會選擇向神佛求助，以求安定心靈！南投一名29歲男子邱佑義，除了在茶行工作外，還在崇受宮擔任九天玄女娘娘的乩身，他表示，娘娘宛若一名慈祥的母親，遇到信徒前來請示時，會以神轎顯靈，在桌上的香灰上寫字開示，而祂的慈悲也不僅僅對人。

邱佑義回憶，4年前有一對年輕夫妻因為孩子很愛哭鬧、不好帶，決定到宮裡請示娘娘，沒想到話還沒出口，娘娘第一句話便問，「孩子是不是半夜3、4點會跟人家嬉戲，然後突然暴哭不好哄？」聽到這句話，該名媽媽露出了不可思議的表情。

娘娘隨即解釋，「跟妳兒子玩的是他的姊姊」，年輕小夫妻聞言反駁，「但是姊姊沒有跟他睡同個房間」，娘娘接下來說的這句話，「是另一個姊姊」讓這名媽媽瞬間爆哭。

▲小男孩半夜醒來嬉戲，又突然爆哭，令父母相當苦惱。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原來這名媽媽第一胎其實是雙胞胎女兒，但生產時其中一個不幸離世了，娘娘告訴這名媽媽，「姊姊很可憐，過世之後你們沒有經過儀式幫助她」，但夫妻倆也不用擔心，「姊姊只是回來玩，不是捉弄弟弟」，夭折的小女嬰也希望能得到爸媽的關愛。娘娘指示這對夫妻，要準備一些嬰兒用品，包括奶粉、尿布等物品祭拜，待儀式結束後再轉贈給育幼院，孩子不好帶的問題就能迎刃而解。

另外，九天玄女娘娘也詢問夫妻，能否讓祂將孤苦無依的小女嬰帶在身邊修行，既是義女也是學生，讓女嬰有個歸宿，祂亦會代替這對夫妻好好照顧小女嬰，同時，祂也提醒這對夫妻，「要記得現在的這種感覺，發揮力量幫助沒有爸媽的孩子們」，數年過去，這對夫妻成了娘娘的忠實信徒，孩子也健康長大。