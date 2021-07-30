敢吃嗎？賣家推《咒術迴戰》宿儺手指鍋貼　網驚：不能只有我看到

▲賣家推出《咒術迴戰》宿儺手指鍋貼。（圖／可可愛愛創意手工水餃FB、IG）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家芥見下下創作的《咒術迴戰》被改編為動畫後爆紅！而網路上也出現不少獵奇周邊，近來也有台灣的手工水餃賣家做出「兩面宿儺的手指鍋貼」，內餡是黑豬肉高麗菜口味，還建議要用煎或蒸煮，逼真造型讓網友也看了驚呆，紛紛留言「午餐時間不能只有我看到」、「吃了會成為宿儺容器？」

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▲「可可愛愛創意手工水餃」推出《咒術迴戰》宿儺手指鍋貼，訂單已排到過年。（圖／「可可愛愛創意手工水餃」FB、IG）

搭上《咒術迴戰》熱潮，「可可愛愛創意手工水餃」近日在臉書推出「兩面宿儺的手指鍋貼」，每份10顆390元，逼真的造型吸引許多粉絲轉貼，紛紛留言「這⋯要從哪入口」、「午餐時間不能只有我看到」、「吃了會成為宿儺容器嗎？」、「說好的可可愛愛呢」、「咒力沒用完可以冰冰箱嗎？」

雖然有不少網友驚呆說「吃不下去」，不過實際上手指鍋貼相當熱賣，賣家小橋透露，「目前已經排單排到111年的過年了」，而製作上相當費工，平均製作一份要花2到3小時，還不包含中間冷藏塑形的時間；如果是《火影忍者》、《鬼滅之刃》等動畫角色，花的時間就更久了，做一份「大約要6小時」。

▲賣家透露，動畫造型一份要製作6小時，相當費工。（圖／可可愛愛創意手工水餃IG @cutebabyart0805）

小橋在今年2月創立「可可愛愛創意手工水餃」，原本只是想要自己做健康的水餃，卻跟助手超莓一起天馬行空創造出不同造型風格，還能接受客製化訂單，受到許多粉絲喜愛。這次下訂兩面宿儺手指鍋貼的買家當中，也會有人加購獵奇的款式，像是「蟑螂」。

▲獵奇款式如「蟑螂」一次只能做6顆，因為她自己太害怕了。（圖／可可愛愛創意手工水餃FB、IG）



她表示，每份水餃基本上都是10顆，不過「蟑螂」因為她自己太害怕了，所以一次最多只能做6隻；另外還有像麻將水餃也是特例，一次必須做到17顆，才能胡牌。而在顏色上，幾乎是用天然蔬果萃取染色，除了麻將上面的字是用製作馬卡龍的色膏，蟑螂則是用可可粉染色。

不僅有動漫、客製訂單，她也推出像是天竺鼠車車、角落夥伴等，還會依照時事來做出各種創意造型，像是最近熱門的「Covid-19疫苗水餃」，同步也都會把作品放上臉書粉專、IG宣傳，目前已累積數千粉絲。

▲最近熱門的「Covid-19疫苗水餃」。（圖／可可愛愛創意手工水餃FB、IG）





▲客製化訂單還能針對客人的職業、特色、需求來製作。（圖／可可愛愛創意手工水餃FB、IG）

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