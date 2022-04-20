上海警察背「假人」上樓　網疑：全身白為何「秒變」黑衣紅鞋

▲ 網傳是上海警察背假人上四樓，事件澄清是誤會 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

上海持續「封控」引起民眾反彈，近期網絡上流傳一則影片，一名警察深夜背患病居民回家上四樓。畫面一開始，居民全身穿白色，背上樓的過程中竟然變成黑衣、紅鞋。畫面流出後，大批網友認為影片又造假，背的可能是「假人」，最後真相大白原來跟「熱成像」有關。

《澎湃新聞》報導指出，上海閔行區提供警察執法記錄儀記錄的完整視頻內容。這段1分48秒的執法記錄發，生在4月8日晚上21時59分左右。影片一開始身著防護服的警察和患病居民都是穿白色衣服，鏡頭內的景物只有黑白兩色。

警察背患病居民上樓後大約第46秒，畫面突然出現樓梯間有黃色燈光，交錯白色照明燈燈光。原本身穿白色衣服的居民，轉了一個彎上樓後，全身變成黑色褲子和紅色鞋子。

▲原本身穿白衣居民突然變成黑褲紅鞋。（圖／翻攝 澎湃新聞）

不少網友看到質疑，「畫面是造假嗎？」、「難道警察背的是假人嗎？」、「為何那個人一動也不動，腳也十分挺直。」

對此，上海辟謠平台特地求證拿到整段影片，並非道具「假人」。影片出現周邊鄰居棕色大門、紅色對聯，還有被警察背上去的黑衣紅鞋的居民，拍攝現場都是真人真事。

為何造成誤解？原來上海警察執法記錄儀運用的是「熱成像」的工作原理，開啟的是白熱模式，光線不足時，所有熱體呈現白色，便於在黑夜中尋找目標。

當光線足夠時，就會轉為正常拍攝，於是正常物體的顏色又顯示出來，老式社區樓梯間一般採用感應式燈光，因此拍攝模式隨著燈光的出現和關閉，不斷切換白熱模式和正常模式，讓大家誤認為畫面「造假」。

▼ 警察一口氣背居民上四樓，累到喘氣。（圖／翻攝 澎湃新聞）