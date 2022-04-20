「隔離就賠」防疫保單剩3家　何志偉：金管會應讓民眾看得到買得起

▲保險公司考量風險胃納量，陸續改版防疫保單，或下架商品、提前收件。（資料照／記者陳依旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情快速升溫，民眾搶買防疫保單，使得保險公司考量風險胃納量，陸續改版商品、下架商品或提前收件。民進黨立委何志偉20日呼籲金管會應聽取民眾需求，讓民眾在防疫保單上，「看得到，買得起」。

何志偉20日在臉書指出，據金管會保險局統計至4月18日為止，19家保險業者仍在販售的防疫保單只剩55張，相比11日市售81張保單，8天內大減26張之多。新上架的保單大部份已經沒有隔離就賠的補償機制，據保險局統計，截至4月18日為止，目前只剩3家還有賣這樣的保單。

何志偉說，造成這樣的原因很簡單，民眾搶買防疫保單，最想買的是「隔離」、「確診」補償，當收到隔離通知時可以向保險公司申請理賠，轉嫁住宿費用外，又能彌補無法工作損失，但是「民眾想買的，產險公司偏不賣」，然而新上架的保障內容，民眾又興趣缺缺；不知道對產險公司來說是不是，只有防疫商品，不要被金管會盯上就好了？

「保單的保障內容必須切合民眾的需要。」何志偉呼籲，金管會應該要聽見民眾需求，並避免各保險公司採用技術性刁難民眾投保，讓民眾「看得到，買得起」。