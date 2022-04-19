鴻海子公司人資偷幫自家夫妻加薪　判賠三創312萬確定

▲鴻海子公司人資偷加薪，判賠312萬元確定。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

鴻海子公司世達發科技爆出人資偷加薪案，黃姓女人資偽造薪資證明，每月替自己與男友加薪14到28萬元。之後黃女轉到鴻海另家子公司三創，也持續詐領薪資。總計2年內領走世達發530萬、三創312萬，共計842萬元。2公司分別起訴求償，最高法院針對三創求償部分，判決黃女夫婦須賠償312萬餘元確定。

判決指出，黃女自2012年4月起於世達發科技公司任職人力資源暨行政部，負責薪資結算、請款、人事任用等薪酬業務之管理師。不過公司業務緊縮，於2013年11月登記解散。黃女在公司登記解散前，就於2013年4月起，轉到集團另家子公司、三創公司擔任人資。

不過黃女利用職務之便，每月都幫自己與當時也任職於世達發的張姓男友（之後結婚），將月薪3萬元偷偷加薪14到28萬元不等，均私下匯款到2人另外經營的童裝公司帳戶內。之後轉到三創公司，也持續偷加薪。總計從2012年6月到2013年8月間，多領走世達發530萬、三創312萬，共計842萬元。2家公司發現後，發動法律追訴程序。

刑事部分，黃女、張男詐領三創公司薪水部分被依照詐欺取財罪判刑，其中黃女遭判刑3年10月、以及1年4月（可易科罰金48萬元），張男則被判刑3年2月（可易科罰金144萬元）定讞。另外也被世達發提出自訴違反《商業會計法》部分，其中更一審將黃女判刑4年5月、張男判刑3年4月（可易科罰金150萬元），目前上訴最高法院審理中。

此外，民事求償部分，一二審均判決2人須賠償世達發530萬元、賠償三創312萬餘元。三創求償部分上訴第三審，最高法院19日駁回上訴確定。