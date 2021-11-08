持毒客因警違法搜索提審脫身　先別高興！若揭販賣重罪仍可判刑

▲北市警方攔檢計程車乘客查獲刀械毒品，卻被法官認定違法搜索逮捕而放人。（示意圖／資料照片／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市警局保安大隊前天（6日）攔查一對搭計程車的男女，搜出刀械與毒品K他命，當事人聲請提審，台北地院認定警方違法逮捕、裁定放人，且違法搜索而得的毒品，不能證明當事人持有毒品。律師陳銘祥表示毒品是違禁物、不能發還，「當事人也不敢來領」，若查出涉及運輸、販賣毒品等重罪，仍可能用來定罪。

北院認定本案警方違法搜索、逮捕的主因，是法官當庭勘驗處理警員提出的密錄影像，確認當時目視根本沒看到男乘客褲袋露出刀柄的情形，而是警員直接用手拍打、進而將手伸進褲袋才查獲刀械，藉此再搜男乘客背包發現2包共約60公克的K他命，又從女乘客背包找出50萬元現金。

《警察職權行使法》第7條第1項第4款規定，若有明顯事實足認其有攜帶足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物者，警察得檢查人民身體及所攜帶之物。法官指本案警員是「拍搜」而非目視發現男乘客攜帶違禁物，不符合逕行搜索人民身體及隨身物品的規定，據此認定本案構成違法搜索與違法逮捕。

不過北院指法官認為本案「員警因此搜索取得之毒品，應不得作為證明聲請人持有毒品之證據」，後續如何處理？律師陳銘祥表示，違法搜索取得的扣押物可能會被當事人聲請發還，但毒品屬於違禁物，無論如何不能發還，即使是違法搜索取得，檢方也可聲請法官單獨宣告沒收，「當事人也不敢來領」。

至於違法搜索取得的扣押物通常也不能當成定罪證據，但陳銘祥指出，例外狀況是若能用來證明更嚴重的犯罪時，法官可能會同意列為證據，譬如違法搜索查扣的毒品如果不能用來證明當事人持有毒品的犯罪，但當事人另被查出涉嫌販賣、運輸毒品等重罪時，所侵害的法益遠超出違法搜索侵犯人身自由的程度，扣案毒品仍可能會被當成定罪證據。

北院表示，本案法官僅審理當事人聲請提審有無理由、有無被非法侵害人身自由，至於扣案毒品屬於違禁物、不可能發還，後續將由檢警繼續偵辦。