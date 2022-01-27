警大生空運大麻包裹進口　不知情母還幫收...法官重判5年

▲前中央警察大學許姓學生自國外進口大麻進口被海關查獲，桃園地院法官痛批執法人員卻知法犯法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

前中央警察大學許姓學生去年7月與網友以巧克力與糖果等名義加拿大進口大麻來台，海關人員獲悉後佯裝成快遞人員送貨，由許男媽媽確認後簽收包裹，當場被查獲，校方獲知後強調配合司法調查偵辦，並依法開除許男學籍；桃園地院審理時，法官痛批許為執法人員卻知法犯法，審結依運輸毒品罪判處有期徒刑5年，還可上訴。

檢警調查，20歲的許姓男子為前警察大學學生，去年7月間夥同身分不詳綽號「DUCK」之成年人共同運輸第二級毒品大麻，以英文暱稱為收件人，並以許在桃園區住家為收件地址，7月26日從加拿大空運走包裹，卻夾藏2包分別為63公克大麻與5包大麻製品5包約134公克來台。

裝載包裹內的大麻於去年8月5日從桃園國際機場入境，台北海關人員察覺有異檢查，當場發現包裹內暗藏大麻，經桃園警方喬裝快遞人員到許男桃園住家送貨，當時由許男母親代為簽收。警方確認是許男包裹立即表明是警察身分持拘票拘提許男到案，檢方複訊後許男被聲押獲准。

桃園地院法官審理時，許男坦承犯行，法官根據海關扣押貨物、相關對話通聯與警方搜索扣押筆錄等證據佐證，認定他犯行明確，法官認為，許案發時為警察大學學生，如順利畢業將成為執法人員，對毒品防治與處罰應相當清楚，卻漠視法律從事運毒，知法犯法且危害國人健康與社會秩序，不足以引起同情，若以情堪憫恕減刑，不符禁絕毒品來源、嚇阻販賣毒品行為。法官考量許被逮時一度否認但最後終於坦承，依運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑5年，本案還可上訴。

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