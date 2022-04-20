面試突問「弟弟學歷」！人資聽完秒記下　過來人揭真實用途

▲求職者在面試工作時，經常會遇到各式各樣的問題。（示意圖／記者張一中攝）



記者郭卉寧／綜合報導

求職者面試工作時，經常遇到五花八門的問題，該怎麼回答也是一門學問。一名女網友日前面試時，突然被問到弟弟學歷，她一時緊張而口誤，但對方卻特別記下，讓她擔心會不會有問題。貼文曝光後引起討論，就有過來人點出實際目的。

原PO在《Dcard》發文指出，最近到某金融機構面試時，面試官突然提及她的家庭狀況，並詢問弟弟就讀的學校，但她緊張到一時忘記，還脫口說了其他學校，「而且面試官還寫下來，被查到怎麼辦，還是他不會查啊……我要瘋掉。」

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貼文一出，引起不少網友熱烈討論，「只是跟妳隨便聊聊而已」、「人資沒有妳想得這麼閒啦」、「是妳面試不是弟弟～不要擔心」、「妳弟讀哪根本不重要啦，面試官不會那麼無聊去查每個人的家庭背景」、「我遇過的是還問我全家在做什麼工作，不是問到家長而已，是問到全部的兄弟姐妹」。

也有內行人解釋，「應該是面試官從妳的履歷找不到什麼可以問的。沒有工作經驗的學生通常只能問家庭、興趣之類的，頂多再問一個職涯規劃」；另外，還有人點出關鍵目的，「我哥公司招人除了爸媽外，也會問兄弟姐妹，讀哪裡、什麼科系，我哥進去轉正後主管就有說，妹妹若有轉職需求可以談。問兄弟姊妹的用途都只是想開發潛在員工，不用多想」。