　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

▲▼幼時被領養到瑞典的A某，經過南韓員警的幫助，終於能再度踏上出生地韓國認親，她向尹姓員警致謝。（圖／首爾道峰警察署）

▲幼時被領養到瑞典的A某，經過南韓員警的幫助，終於能再度踏上出生地韓國認親，她向尹姓員警致謝。（圖／首爾道峰警察署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

43年前，一名年僅5歲的女童與朋友玩耍，在搭上一輛公車後，再也無法找到回家的路，之後她輾轉被領養到瑞典，在國外過著全新的人生。如今，現年48歲的她成為瑞典當地的法醫博士，憑著現代先進的生物醫學科技，她終於再度踏上韓國，與失聯43年的親人，在有生之年碰面。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，1979年4月，當時年僅5歲的女童A某在首爾市蘆原區上溪洞和同儕、朋友玩耍，不過在回家的路上疑似不小心答錯公車，從此便宣告失蹤，A某的父母與家人們焦急地向警方通報失蹤、甚至還登上各大電台與媒體協尋，不過多年來卻未曾再聽到A某的消息，無法得知是生是死、下落不明。

直到近年來生物科技的高度發展，讓數十年來不曾放棄的A某家人將希望寄託在DNA科技上，於是A某的家人們2018年6月再度前往首爾蘆原警察署通報失蹤近40年的女兒。

直到2019年7月，該起案件由當時在首爾警察廳長期失蹤偵辦小組工作的尹宗天（윤종천，音譯）警員接手偵辦，他調查了南韓境內所有的兒童領養保護機關，終於找到一絲線索，得知當初「失蹤」的A某最後被輾轉領養到瑞典，最後於同年10月掌握到A某在瑞典的近況，並成功與A某取得聯繫。

A某40多年來在瑞典成長，目前已經完婚，並在當地修畢法醫博士。

警員尹宗天表示，被領養到其他家庭、甚至是國外的兒童在成年以後，由於兒時回憶依稀，因此多半會認為自己遭到原生家庭拋棄，才會落得流落外國的下場，而在協尋A某上，其實A某的原生家庭扮演重要角色。

尹宗天說明當時情況，「A某的親生父母與家屬們找出40多年前，他們登上各大電視台與媒體要求大眾協尋的資料畫面，以及當時在各地發放的協尋傳單，讓A某對原生家庭改觀，不再認為是自己遭到原生家庭拋棄。」

於是獲得A某金資料，與A某在南韓的生母做基因比對。

在南韓國立科學搜查究院的基因鑑定下，終於確認A某與A某在南韓的家人為具有血緣的親屬關係，不過因為全球受到新冠疫情所擾，A某無法立即回到南韓與親生父母見面，2年來只能透過社群軟體與生父母聯繫。

直到今年4月4日，A某終於踏上時隔43年未曾再踏上的韓國，與親生母親、大哥、二哥、大姊相逢認親。

A某於18日前往道峰警察署，向尹姓警員致謝。她透過翻譯機表示，「這種只有電影才會上演的情節，居然活生生在我身上出現，至今我還是無法置信。我只能向讓一切成為現實的尹姓警員深深道謝。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
本土確診「累計1萬5217例」！　新北破5千分佈曝
快訊／放棄清零！　北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」
快訊／北市簡化疫調「5大類才被匡列」　柯文哲：確診自己招
快訊／新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人被留島上」
快訊／「獅子會聯誼」6大2小確診　海量足跡滿3頁
快訊／北市12行政區全都有確診！　「這區79例」最多
LIVE／北市爆471例！　柯文哲最新說明
快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」25人群聚 　衛生局要罰了
未來進學校要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

奪命攪拌機！麵包廠爆恐怖意外　22歲女員工遭「詭異壓死」

胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎

歐美爆近百宗兒童不明肝炎！一文看懂「感染症狀與可能致病原因」

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

奪命攪拌機！麵包廠爆恐怖意外　22歲女員工遭「詭異壓死」

胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎

歐美爆近百宗兒童不明肝炎！一文看懂「感染症狀與可能致病原因」

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

獅子會群聚又來！2天年會爆高雄25人染疫　聚會餐廳暫停營業清消

快訊／桃園4張滿滿足跡曝！多家KTV、金沙酒店、大潤發入列

月底恐破萬例！她列「9大囤糧備貨清單」引熱議　網：第8點要多買

中和童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北：非卸責，是中央地方一起防疫

今「穀雨」節氣四生肖財運旺到爆　威力彩飆8.8億有望抱回

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

烏兵中彈卻沒受傷！　2神器擋子彈救命影片曝

10歲女玩大冒險　遭4同學集體性侵

擋下俄軍子彈「防彈神機」型號曝光

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車

莫德納Beta雙價疫苗抗Omicron　優於原疫苗追加劑

男把裸女綁方向盤上　直播殺人15分鐘

科技股領漲美股！道瓊收紅近500點

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

烏曝俄軍通話！下令夷平鋼鐵廠　對馬力波投3噸炸彈

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

更多熱門

相關新聞

日驅逐俄8外交官今離境　被爆負責情蒐工作

日驅逐俄8外交官今離境　被爆負責情蒐工作

俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，引發人權爭議。日本政府4月上旬宣布驅逐俄羅斯8名駐日外交官，並於今天（20日）執行。據悉這8人主要負責情報蒐集，還包含中階幹部。巴士於上午10時從東京港區的大使館出發，車內共有包含兒童在內的20多人，大使館播放音樂為其送行，一行人預計下午將從羽田機場搭乘包機出境。

北韓疑準備大規模閱兵！動員1.2萬兵力綵排

北韓疑準備大規模閱兵！動員1.2萬兵力綵排

南韓5月初決定初戶外是否可「脫下口罩」

南韓5月初決定初戶外是否可「脫下口罩」

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

Hyundai推出Staria露營車

Hyundai推出Staria露營車

關鍵字：

日韓要聞南韓瑞典領養

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

台鐵勞動節　退票免手續費

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面