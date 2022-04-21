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日本外務省民調：逾6成日人主張「對中國態度應強硬」

▲▼日本疫情,東京疫情,東京車站,上班族,日本上班族,社畜。（圖／路透）

▲日本外務省民調顯示，6成民眾主張應該對中國強硬。（圖／路透） 

中央社記者楊明珠東京20日專電

日本外務省（外交部）今天公布有關日本民眾對外交看法的民調結果，逾6成日本民眾表示，對於中國入侵「領海」等行為，日本應採取強硬態度。

日本外務省於3月17日至22日針對日本全國年滿18歲以上男女1000人實施電話民調，今天公布民調結果。

民眾被問及今年9月日中關係正常化（建交）將屆滿50週年，日本對中國的外交關係的重點為何時（答案可複選），選答「對於中國入侵領海等行為應採取強硬態度」占61.6%，居最多。選答「應要求中國尊重人權、自由、民主、法治」有50.7%；選答「有關地區及國際社會課題應加強合作」有28.2%。

日本產經新聞報導，日本外務省發言人小野日子今天在例行記者會上表示，日中之間存在各種懸而未決問題，而這反映在這項民調結果。

中國公務船多次航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，日本聲稱「領海」遭入侵。

小野表示，那是違反國際法的行為，日本絕對不能容許。她還強調，日本堅決捍衛領土、領海、領空，在此方針下，面對中國，日本該主張的就主張，將冷靜且堅決地因應。

外務省民調結果也顯示，針對日本致力於實現「自由開放印度太平洋」一事，選答「予以肯定」占79.0%、「不予以肯定」占7.6%。民眾被問及是否認為「東亞地區安全保障環境趨於嚴峻」，選答「認為」占88.0%、「不認為」占7.7%。

對於日本政府推動自由貿易的方針與努力，選答「予以肯定」占79.4%、「不予以肯定」占16.1%。

有關包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫在內的國際性衛生醫療問題的國際支援，選答「有必要」占87.6%、「不必要」占11.7%。

有關期待美日在什麼領域加強關係問題（可複選），選答「安全保障（包括反恐對策、裁軍等）」占70.3%，居最多。「經濟、貿易、金融」占54.1%，「能源及環境（包含氣候變遷問題）」占44.4%。

有關烏克蘭局勢，詢及日本應特別施力的措施為何（可複選），選答「與以七大工業國集團（G7）為首的國際社會加強合作」占64.6%、「接納來自烏克蘭的避難人士」占63.7%、「應加強支援烏克蘭」占58.0%。

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