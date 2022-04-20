錯失黃金救援2小時！2歲男童重症病逝　卡在「這一關」

▲男童家屬撥打數通電話求助，2小時後男童才抵達醫院。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

新北市中和區一名2歲男童感染新冠肺炎，經過6天搶救在19日凌晨不治，其母親從男童發燒當晚5點開始至少打了10多通電話，衛生所、1922不斷踢皮球，最後等到7時30分才到醫院治療，錯失的救援時間引起各界討論。

男童的父親在13日確診，當晚男童和6歲姐姐開始發燒，快篩後分別為陰性、陽性，2人燒到14日上午，其母親自行到醫院做PCR及拿退燒藥，於下午5時42開始打電話向衛生局、1922求助。

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▲男童苦等救援2小時。（圖／ETtoday）



男童父親表示，他們至少打了10多通電話給衛生所，只有2通有接起來，但對方稱忙，要上網填寫表單才處理，打給1922、119也都說要向衛生局聯繫，不斷被踢皮球，直到晚間7時才派出救護車。

根據《聯合報》報導，新北消防局表示，防疫救護車出動前，會先評估確診者的就醫需求，衛生局確認有醫院可以收治就會派車，該男童父母遇到的問題，就是卡在評估的關卡。

目前此案是否有延誤就醫，導致錯過黃金救援時間一事，仍待指揮中心調查。指揮中心昨（19）日深夜公布「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」資訊，開放輕症居隔的確診者可透過同住親友接送，或自行駕車、步行前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。