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家中快備這些東西　醫揭「1喜1憂」：恐怖的可能還沒來

記者陳俊宏／綜合報導

19日新增1626例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破千例。對此，台大感染科前醫師林氏璧今天（20日）表示，一則以喜，一則以憂，喜的是，目前台灣的感染曲線還是壓制下的結果，「憂的是，恐怖的可能還沒來。」他也提到，平時也可準備一些居家常備藥物，包括解熱、鎮痛、流鼻水和止咳等。

林氏璧在臉書說，台灣PCR七日平均陽性率逐漸升高到2.66%，的確社區感染逐漸增加了沒錯，但這和國外這波Omicron在各國造成的海嘯、指數型上升比起來，台灣的曲線根本還壓在地上，各國嚴重時，陽性率飆上10%、30%和50%都是可能的。

▼台灣維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

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口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

「這讓我一則以喜，一則以憂。」林氏璧指出，喜的是，目前台灣的感染曲線還是壓制下的結果，還是有在做一定的疫調匡列，人民也有提升NPI（非藥物介入措施）等等；憂的是，恐怖的可能還沒來，在各國看到的指數型上升，可能還在後面。

林氏璧提到，衛福部長陳時中都已經說出，可能會有15%、超過300萬人染疫了，因此在確診海嘯來臨前，一定要加緊時間做好各方面準備，疫苗施打明顯加速了，全台居家照護都將啟動，案例越來越多，一時一定會有些混亂，大家要多多包涵。

林氏璧表示，部長說人民的自主防疫也很重要，有些事，別等別人告訴你該怎麼做，自己就可以準備了，比方說手指血氧儀別等政府會不會發了，他去年5月那波就準備好了；平時也可以準備一些居家常備藥物，包括解熱、鎮痛、流鼻水和止咳等等的。

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