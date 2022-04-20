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住集中檢疫所「被迫2人1室」！開門見陌生男　他崩潰：比監獄犯慘

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO與陌生人同住一間房。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情大暴增，全台目前有5萬4000多人正在進行居家隔離，但也有不少人仍被迫住進集中檢疫所隔離，一名男網友表示，因為確診被迫隔離已經夠慘了，沒想到還得跟另外一名陌生男子同房，小小一間擠兩個人，活動空間僅剩一條走道，就像是在監獄一樣，貼文一出引起網友熱議。

原PO在PTT發文，「慟！隔離卻分到兩人一室！」「小弟今天buzzer beater，末代確診集中檢疫所隔離」，確診隔離已經讓他感到心累，沒想到更慘的是，進到集中檢疫所後「還強迫分給你一個室友」，小小一間房放著兩張單人床，可活動的空間僅剩一條小走道，「是不是比監獄犯人還沒人權？」

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貼文一出，掀起網友討論，「真的有夠慘的，幫QQ」、「好慘，一點隱私都沒有」、「兩人一室也太扯」、「慘，住醫院至少還有布簾可以把床圍起來」、「原來刺激的2人1室還在，還以為全部居家了」、「想看不同頻道時要猜拳嗎」、「說不定你室友正在看這篇不敢說話」。其中，也有網友透露，「我也是2人一間，只是好像比你這間大一點」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們表示「真的很慘」。（圖／翻攝自PTT）

本站曾報導過《李妍瑾確診批「將被迫和陌生人同房」　北市：2人1室不限家人、同行者》，藝人李妍瑾（李妍憬）18日自爆確診，目前進入防疫旅館隔離，想跟確診朋友同住卻遭拒絕。北市衛生局回應，專責病房、加強版集中檢疫所與防疫旅館若場地允許，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者

台北市政府也指出，確診者若同時抵達集中檢疫所或防疫專責旅館，原本為同住者（情侶、家人）便會一同隔離，陌生人的話則採同性別2人1室，但不同性別的陌生人則不會安排2人1室。

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