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「布查大屠殺部隊」獲榮譽勳章　普丁親升近衛軍！烏批嘲弄世人

▲▼布查。（圖／路透） 

▲在布查犯下大屠殺的俄軍部隊，竟然獲得普丁頒發榮譽勳章。（圖／路透）

記者張靖榕、林彥臣／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日發布總統令，褒揚在布查（Bucha）犯下大屠殺罪刑的第 35集團軍的「第64獨立摩托化步兵旅」榮譽稱號，並且盛讚這支部隊，做出維護祖國利益的「英勇、堅韌、勇氣」行為。烏克蘭總統高級顧問波多利亞克痛批，普丁此舉是持續當著全世界面前嘲弄所有人。

綜合外電報導，普丁18日頒發榮譽勳章給已臭名昭著的俄軍「第64獨立摩托化步兵旅」，並在總統命令中稱讚部隊英勇行為，令外界認為普丁和俄羅斯在藉由此舉繼續貫徹「否認犯下布查大屠殺」的惡行。

烏克蘭情報局指控，「第64獨立摩托化步兵旅」在占領布查期間，犯下對平民大屠殺的行為，因為當烏軍收復當地之後，至少發現410具遺體，甚至有些遺體還呈現雙手反綁的狀態死去。

▲▼烏克蘭北部布查鎮（Bucha）發現一處數百人亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）

▲▼布查亂葬崗埋葬約400多名平民，全在俄軍佔領期間死去被任意棄屍。（圖／路透）

▲▼布查。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基直接定調，俄軍在布查的行為是種族滅絕。相關畫面公諸於世之後，更是激起全球公憤，但是莫斯科否認了此類指控，並表示這些傷亡是「烏克蘭激進分子公然挑釁」的結果。

波多利亞克痛批，普丁此舉是持續當著全世界面前嘲弄所有人。波多利亞克（Mykhailo Podoliak）在推特發文痛斥，當有些人還在爭論俄羅斯是否在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪刑，「俄羅斯繼續當著全世界的面嘲弄世人」，普丁給予「第64獨立摩托化步兵旅」榮譽勳章，「你的意思是，嘉獎謀殺孩童和性侵婦女的行為嗎？」

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