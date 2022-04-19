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明「穀雨」！7禁忌一次看　開運方法曝光

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小孟老師分享開運方法。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

4/20（三）是24節氣的「穀雨」，也是春天的最後一個節氣。命理專家「小孟老師」分享穀雨的7大禁忌，與「準備一碗生米、米中放88元硬幣」的開運方法。

小孟老師在臉書說，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為「穀雨」，用來紀念古人聖功；倉頡死後，有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

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▼小孟老師提醒，穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

小孟老師表示，穀雨是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣，穀雨開始雨水會增加，冷暖空氣交會因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。

►穀雨7大禁忌：

1、戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2、不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

3、避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此儘量避開森林與雨林之地。

4、注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5、小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

▼小孟老師提醒用電安全。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼電線短路,電線走火,居家安全,火災,電線插頭。（圖／記者姜國輝攝）

6、傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7、上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。

►開財運方法：

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日中午11時到下午1時，向天外祈求財運大發，此碗米為午時穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

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