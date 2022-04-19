他好奇問「台灣防疫算成功嗎」：政府準備了什麼？　貼文掀論戰

▲網友好奇詢問，台灣的防疫是否算成功。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣近期本土疫情爆發，防疫模式也將漸漸走向與病毒共存。對此，有網友詢問，不曉得從結果論來看，台灣的防疫是否成功。貼文曝光後，瞬間引起眾人論戰。

這名網友在PTT上詢問，近兩年台灣確實沒什麼疫情，就算偶爾爆發，也還是控制得住，不過「該來的還是會來」，從結果而言，還是躲不過疫情爆發。這讓他感到不解，明明有2年的時間，不曉得政府究竟準備好什麼，「快篩？疫苗？方艙？」

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網友接著留言嘲諷，快篩試劑賣得比別人貴，疫苗也是要進不進，更不曉得所謂的方艙到底在哪裡，「比較慢考試也沒考得比別人好，笑死。」

▼網友留言狠酸，台灣目前的狀況，就像「比較慢考試也沒考得比別人好」。（示意圖／記者屠惠剛攝）



貼文曝光後，許多人也留言狂酸，「爛透，前兩年可以說嘴」、「成功啦，哪次不成功」、「這次若失敗不知會死多少人」、「就說了，等全部結束才能決定輸贏，輸在最後一刻也是輸，以台灣的尿性都是九局下半輸的」、「說不成功的，通通叛國治罪。」

不過，也有人認為，以現況跟國外相比，台灣防疫已經可圈可點，沒必要再酸言酸語，「擋住前兩年撐到有疫苗+Omi算不錯了」、「撐到現在才日增1000不叫成功？不要身在福中不知福耶！現在疫情爆炸大家都很混亂，但真的不要睜眼說瞎話」、「算啊，全球很少像台灣這樣感染人數、死亡人數這麼少的吧」、「先去看看台灣打完第三劑疫苗有多少人好嗎？可以撐到現在才邁向共存已經不錯了，對比有些國家是沒有疫苗就開始面對病毒，台灣已經可以說相對不錯了！」

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