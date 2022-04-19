超市買到「鮮紅血蛋」！他敲開嚇壞：感覺快孵出小雞　專家曝真相

▲一名網友買了雞蛋回家準備煎來吃，竟發現蛋呈現血紅色。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

雞蛋料理方便、多元、容易，是一般家庭餐桌上不可或缺的食材。不過有網友近日正想煎蛋來吃時，卻發現蛋白呈現「鮮紅血色」狀態，讓他看了頓時嚇壞，並將照片po上網，直呼「感覺快孵出小雞了」。文章一曝光，馬上吸引不少網友關注。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出照片，只見一顆煎到一半的雞蛋中，充滿許多鮮紅血絲、血塊，看起來就像在流血一樣，讓他不禁看傻，驚呼「昨天在全聯台農蛋品買的雞蛋，感覺快孵出小雞了。」

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照片曝光後，底下網友也嚇得倒退三步，紛紛熱議「如果這被蛋奶素者煮到或吃到，會造成內心很大的陰影」、「為什麼花一樣的錢，你的蛋是草莓口味的」、「姨媽色也太沒食慾」、「看著看著有點反胃」、「我不會吃，感覺好恐怖」、「好像MC來的雞蛋」、「一顆雞蛋的錢買到半隻雞」。

事實上，這些帶有紅色「血塊」的雞蛋是因為母雞在產卵過程中血管破裂，血液滲入卵中，才導致雞蛋出現血紅色的血塊。不過這些雞蛋只是外表不太好看，可能會讓進食的人們有些倒胃口，但它並不影響食用，而且「血蛋」出現的機率極小，因此民眾不必過於擔心。

實際查詢中華民國養雞協會，官網指出「萬一家庭回來蛋中，混有一枚血斑或肉塊蛋，只要將血斑或肉塊剔除，整個蛋仍然可吃，惟若血斑或肉塊大小超過0.3cm，或擴散於蛋白則不適食用。」

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