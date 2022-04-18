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社會 社會焦點 保障人權

人妻傳照勾小王還向閨密爆床事　 綠帽夫怒告卻因「嘴砲」慘敗

▲桃園市謝姓男子去年2月間與未滿18歲女友交往，期間南下台中摩鐵發生親密關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲屏東男子發現老婆傳私密照和曖昧訊息給同事，提告求償60萬元，被高雄高分院以證據不足判敗訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

阿宏(化名)與琳琳(化名)結婚七年多，婚後定居屏東，109年3月，阿宏發現琳琳手機LINE訊息上，與同事小王(化名)傳一些「我可以霸道說你的身體只屬於我嗎」、「呵呵想把你壓制在床上吧」等曖昧對話，還傳私密照給小王，阿宏憤而提告，求償60萬精神慰撫金，經高雄高分院審理，認為證據無法顯示琳琳和小王有不正常男女交往關係，故判阿宏敗訴。

阿宏與琳琳育有兩名未成年子女，琳琳在高雄擔任公務員，109年3月，阿宏偷看琳琳手機LINE訊息，發現她疑似與同事小王出軌的對話，琳琳不僅跟小王說「我可以霸道說你的身體只屬於我嗎」、「呵呵想把你壓制在床上吧」、「那公關的成分有包含挑逗你嗎？」，更附上只穿內衣的私密照引誘，阿宏憤而提告，向兩人求償精神慰撫金共60萬元。

判決書指出，阿宏不只拿出琳琳傳給小王的簡訊證據，並稱琳琳已坦承至少跟小王上床2次，也曾跟閨密訊息傾訴「在他第一次對我越矩的時候，我也曾提醒他你有女友，但最後還是...讓他這樣了」、「他知道這樣不好，可是不知道為什麼跟我相處就會想進一步」、「沒有在包廂啦...就回他家...」等語。

但琳琳否認外遇，表示訊息只是與閨密互吐心事的玩笑話，也不是在說小王。認為婚後與阿宏多有爭執，是阿宏想離婚，她不得已和他在109年1月初簽立離婚協議書，只是因為自己親人離世，還沒辦理離婚登記。阿宏又反悔不想離婚，3月時還趁她睡覺時偷看手機訊息，並於隔天逼她簽下切結書，內容承認外遇並放棄小孩撫養權，而且阿宏自己也在網路上交友約砲，她不認為他會有配偶權遭侵害的痛苦。

小王也否認和琳琳有男女之情，表示琳琳說她108年就離婚了，因自己曾有過婚姻，感到兩人同病相憐，所以維持互相加油打氣的友誼，兩人的曖昧對話只是胡鬧消遣，也沒看過什麼親密照，而且他接到阿宏打電話來質問才知道琳琳已婚。

經高雄高分院審理，認為根據訊息等證據，琳琳雖然主動傳送照片及挑逗話語，但小王回應多有保留，琳琳與閨密對話內容也是她單方面陳述；且阿宏所提供的切結書上，只說明「本人琳琳於109年1月至3月因外遇○○○及XXX，行為舉止對不起丈夫小孩及此段婚姻…」並未具體指明該外遇及行為舉止為何；又琳琳雖在與小王的LINE對話視窗，將「想你」設為公告，然這在普通朋友一般社交行為，也很常見，至多僅足以認定兩人為摯友關係，不足以證明不正常男女交往關係，故判阿宏敗訴。

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