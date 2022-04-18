檢問約砲驚爆案外案　3法官「密切接觸」猥褻犯

▲林男控訴檢察官探問他和法官友人的性向，讓他備感歧視，但真相並非如此。



圖文／鏡週刊

台東一位化名W的男子日前向媒體投訴，指他因涉違反《個資法》接受司法調查，檢察官在提訊過程中竟問：「你跟S法官有交往過嗎，單純約砲關係？」等刺探他的性向，引起社會譁然。但本刊深入調查發現，案件不僅如此單純。

W男的真實身分是台東某兒少安置機構的林姓前主任，他因涉嫌強制猥褻遭起訴，檢方偵查過程中不僅發現一名主任調查保護官涉嫌洩密，已依洩密罪起訴。

▼林男在社工界具有高知名度，還曾登上網路知名演講平台。



但除了主任調查保護官外，經過檢察官林靖蓉埋首萬則訊息，抽絲剝繭之下，又查出3名法官和涉嫌猥褻少年的林姓前主任過從甚密，有許多訊息往來，雖最後查無違反洩密罪的事證，但3法官不當接觸涉訟當事人，他們明知林涉犯猥褻案件，卻不知避嫌，私下和林保持密切互動，違反法官倫理至為明顯，3名法官所屬的法院已召開法官自律委員會，認定3人行為不當，不符法官應有的品德操守，將進一步由各法院進行職務評定。

林姓主任過去在社工界備受讚譽，還曾登上網路知名演講平台，就安置少年有關議題演講，藉此呼籲大眾重視少年觸法的社會問題。諷刺的是，他身為安置機構的工作人員，深知觸法少年無助孤獨的處境，卻欺負這些弱勢少年，已讓機構及工作人員蒙羞。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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