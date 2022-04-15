紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

▲藍男臨停紅線下車買飲料，導致後方騎士閃避不及撞上正在過馬路婦人，經搶救不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區藍姓男子駕駛車輛，為了要下車買飲料，先將車臨停在紅線上，開車門時，導致陳姓騎士閃避不及，以高速64公里撞上正在過馬路洪姓婦人，洪婦經搶救仍不治身亡。審理時，藍男與洪婦子女以56萬6000元達成和解，被依過失致死罪處有期徒刑6月、可易科罰金18萬、緩刑3年；至於陳姓騎士所涉過失致死罪嫌部分，法院審理中。

2020年5月21日下午2時許，藍男駕駛車輛將車違規停在紅線上，正想開車門下車時，陳姓騎士沿光明路由北往南方向行駛時，為了閃避藍男車輛而回頭張望，在速限50公里道路，以時速64公里高速衝撞違規穿越雙黃線的洪姓婦人，導致洪婦倒地送醫，翌日凌晨2時54分許，洪婦仍因外傷性顱內出血而不治死亡。

法官審酌，藍男違規臨停，且開啟車門又疏未注意後方車輛，為肇事原因，而洪婦也有不依規定行走行人穿越道穿越道路，同為肇事原因，也同負過失之責，考量藍男坦承犯行，且與洪婦子女達成和解賠償56萬6000元，家屬也表示願意給藍男緩刑機會，依過失致死罪處有期徒刑6月、易科罰金18萬、緩刑3年。