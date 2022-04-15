　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

▲▼計程車司機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藍男臨停紅線下車買飲料，導致後方騎士閃避不及撞上正在過馬路婦人，經搶救不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區藍姓男子駕駛車輛，為了要下車買飲料，先將車臨停在紅線上，開車門時，導致陳姓騎士閃避不及，以高速64公里撞上正在過馬路洪姓婦人，洪婦經搶救仍不治身亡。審理時，藍男與洪婦子女以56萬6000元達成和解，被依過失致死罪處有期徒刑6月、可易科罰金18萬、緩刑3年；至於陳姓騎士所涉過失致死罪嫌部分，法院審理中。

2020年5月21日下午2時許，藍男駕駛車輛將車違規停在紅線上，正想開車門下車時，陳姓騎士沿光明路由北往南方向行駛時，為了閃避藍男車輛而回頭張望，在速限50公里道路，以時速64公里高速衝撞違規穿越雙黃線的洪姓婦人，導致洪婦倒地送醫，翌日凌晨2時54分許，洪婦仍因外傷性顱內出血而不治死亡。

法官審酌，藍男違規臨停，且開啟車門又疏未注意後方車輛，為肇事原因，而洪婦也有不依規定行走行人穿越道穿越道路，同為肇事原因，也同負過失之責，考量藍男坦承犯行，且與洪婦子女達成和解賠償56萬6000元，家屬也表示願意給藍男緩刑機會，依過失致死罪處有期徒刑6月、易科罰金18萬、緩刑3年。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
張國煒嗆大哥「嗑藥」！　他提醒「1教訓」下場慘
快訊／首位3線2星高階警官確診　刑事局警政監治療中
陳時中接觸確診者　「免隔離原因」網炸鍋
快訊／中選會拍板！　「18歲公民權」公投綁大選
快訊／北一女驚爆14學生確診！　全校遠距教學
快訊／嘉義阿伯衝天上人間確診　害2牌友染疫遭罰30萬
2縣市確診「竟超越台北」！　PTT點名抖喊：整個炸開
快訊／北市停課標準更動！　「2情況」全校停課
快訊／北市在家照護上路　柯文哲：「1行政區」先試辦
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

白牌司機性侵害懷孕遭私刑！　17歲少女火速赴警局提告

超狂人妻認了連續偷吃2小王　綠帽夫狀告求償竟都吞敗有夠慘

兄妹檔車手「飯店連住11天」　1日金流2百萬...辯：做薪轉證明

80歲翁誤踩油門狂衝向路邊　9機車保齡球式「全倒」

不忍直播女神「烏克蘭遇槍戰」　粉絲狂斗內...夢醒只剩卡債

新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

園藝工人趕施工撞斷路樹！左腿開放性骨折　車頭全毀慘況曝

體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

快訊／彰化驚爆命案！疑兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

白牌司機性侵害懷孕遭私刑！　17歲少女火速赴警局提告

超狂人妻認了連續偷吃2小王　綠帽夫狀告求償竟都吞敗有夠慘

兄妹檔車手「飯店連住11天」　1日金流2百萬...辯：做薪轉證明

80歲翁誤踩油門狂衝向路邊　9機車保齡球式「全倒」

不忍直播女神「烏克蘭遇槍戰」　粉絲狂斗內...夢醒只剩卡債

新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

園藝工人趕施工撞斷路樹！左腿開放性骨折　車頭全毀慘況曝

體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

快訊／彰化驚爆命案！疑兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

男星外遇3女「最長已15年」！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳

先探／巴菲特股匯雙賺　笑傲渡邊太太

長50米溜滑梯！北市文山森林公園還有森林步道與觀景平台

遛狗嚇到路人！還有阿伯以為是比特犬　他無奈曬憨臉照：哪裡像啦

基隆+48！2女看阿妹演唱會後確診　互不認識都在「這天」入場

疫情持續飆　台南市勞工局加強宣導「防疫照顧假」勞動權益

爆「上海封城缺糧」被國台辦關注！　李立群再改口：吃到都變胖了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」整夜不肯離去

新竹首間洛杉磯風美式餐廳！必點多汁「奶油漢堡」香氣逼人太邪惡

全球通膨效應　置產頂尖客轉向評比品牌力！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

高雄娛樂場所開工！爆乳妹露辣腿排隊快篩

男「網路吃到飽」遭降速9成　怒告台灣之星

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　台南私刑球棒隊落網

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

即／台61線4車撞一團！1車燒成火球　一度全線封閉

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

「八號分機」擄人勒贖殺人重犯　高雄落網

綁匪要不到1500萬　捆車上潑油燒死肉票

即／彰化兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

更多熱門

相關新聞

季後賽朗多救騎士？艾倫忍痛盼復出

季後賽朗多救騎士？艾倫忍痛盼復出

騎士在首場附加賽不敵籃網，16日將與老鷹爭搶東區最後一張季後賽門票，已經超過1個月沒上陣的主戰長人艾倫(Jarrett Allen)，儘管手指骨折的傷勢仍明顯感到疼痛，他仍想在「生死戰」復出，他自認有50%的機率能上陣，畢竟正如2冠控衛朗多(Rajon Rondo)所說的，明日的比賽就是全隊的最後機會。

板橋騎士自撞爆頭　無心跳送醫

板橋騎士自撞爆頭　無心跳送醫

汐止車禍！女騎士打滑自摔引連環撞

汐止車禍！女騎士打滑自摔引連環撞

即／北投民宅大火　鄰居老婦嚇到缺氧

即／北投民宅大火　鄰居老婦嚇到缺氧

水肥車駕駛逆向闖機車道　2騎士遭擊落

水肥車駕駛逆向闖機車道　2騎士遭擊落

關鍵字：

過失致死北投騎士臨停飲料

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面