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本土疫情嚴峻！高市衛生所護理師助輪班追疫調　爆累趴胃出血

▲▼高雄市居家照護中心。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市居家照護中心啟動。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

本土確診個案爆發，高雄市長陳其邁率防疫團隊早晚開防疫專家會議，下午也親上火線說明最新疫況，為防堵住這波疫情，衛生局15日起徵調高雄各衛生所護理人員採固定人員排班方式，投入疫調及匡列接觸者工作。日前陳其邁也曾發文介紹每回記者會上都會出現的「潘簡任技正」，強調高雄的防疫與疫調，正是靠每一位認真的同仁一起建構起來。

高雄先前爆發娛樂圈群聚事件，當時多家娛樂場所陷入染疫風暴，疫情相當嚴峻，所幸這波群聚截至目前已告一段落。陳其邁昨說，從過去經驗來看，高雄有幾波的風險關關難過關關過，面對疫情的考驗，他舉2月高雄港為例，市府採取疫調、擴大篩檢控制疫情，而特殊娛樂場所也同樣採取加嚴管理與序列檢測，一次PCR檢測以及10天後快篩，抑制疫情已連續6天無確診。

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▲▼高雄市居家照護中心。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市居家照護中心開始運作，盼落實輕、重症的分流，也照顧好患者生活需要。（圖／高雄市政府提供）

衛生局考量本土疫情嚴峻，為有效防治疫情擴散，4/15擴大戰情室編組採固定人員排班方式，期能確實執行疫調及匡列接觸者的防疫工作，但卻傳出有護理人員連日輪班，導致胃出血狀況。

對此，衛生局簡任技正潘炤穎在疫情記者會中回應表示，戰情室的同仁不只有衛生局、衛生所，連市府各局處同仁也都輪班進駐，會盡量因應疫情調整輪值人員班表，盡量讓他們有一致性的生活週期。針對個案在對輪班上有不適應狀況，班表在4/17也做了最大調整，依據個人意願、生活起居等重新公布班表。

衛生局長黃志中表示，很感謝衛生局所跟市府各局處同仁的投入，在這波疫情前，每日24小時在疫調戰情中心有超過135位同仁支援，近來疫情嚴峻，更超過140位。他強調，這是很辛苦的工作，很感謝大家投入為市民健康付出，大家的辛苦都有看到，排班部分會更優化、順暢。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

▲高雄防疫記者會上，衛生局簡任技正潘炤穎總是有條理地說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

陳其邁日前也特別發文介紹每回防疫記者會中，總是坐在陳其邁右手邊的「潘炤穎簡技」。他說，凡是召開疫情記者會，潘炤穎簡技一定都會出席，清楚說明疫調與疫情，因為他正是在衛生局戰情中心中負責疫調。有疫情以來，高雄市都儘可能調查到可能感染源，快速避免下一波傳染。

陳其邁憶起這2年多，不管是潘炤穎簡技、何惠彬處長，或是辛苦的衛生局同仁們，工作就是這樣不分日夜，日復一日。有時候有疑似群聚，或是比較複雜的個案時，「晚上2、3點，潘簡技還會打電話跟我說」，有時甚至忙到凌晨4點才回家洗澡，休息不久又回戰情中心上工。其實潘簡技的專業領域是在檢驗，身為醫檢師的他，也負責實驗室。因此會協助根據血清學變化，找出可能的案例。

陳其邁說，前幾天，潘炤穎簡技很不好意思的問，能不能稍微調整某天的記者會時間？我們問，為什麼？他才說，突然想起自己當天要研究所口試。高雄的防疫與疫調，正是靠每一位認真的同仁一起建構起來，為了我們生活著、眷戀著的城市，用專業守護與打拚。

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