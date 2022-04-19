銘傳大學桃園校區一學生確診　校方公布足跡「桃銘便利商店」

▲銘傳大學桃園校區有一學生確診。（圖／翻攝自銘傳大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，銘傳大學今天（19日）在網站公告，指桃園校區國際學院有一位學生確診，該生為國際宿舍男子住宿生，目前這位學生已搬至學校檢疫宿舍隔離，校方也公告確診者在4月16、17日足跡，主要以「桃銘便利商店」為主，提醒同時段進入相同地點師生，採取自我健康監測措施7天，若有健康疑慮，可自行先使用快篩劑快篩，或至各地篩檢站進行採檢。

本土疫情持續延燒，校園也不例外，昨天（18日）本土學生確診人數達到2330人，其中光是大專生就有633人，而各大學確診個案頻傳，銘傳大學上週五才傳出台北校區傳播學院有一位學生確診，今天又在學校網站公告，指桃園校區國際學院有一位學生確診，並公告確診者在4月16、17日足跡，主要地點為「桃銘便利商店」。

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銘傳大學指出，該名確診學生為國際宿舍男子住宿生，目前該生已搬至學校檢疫宿舍隔離，請接獲衛生單位匡列通知的師生，請依衛生單位規定辦理相關措施，未接獲通知者，校方也提醒同時段進入相同地點師生，採取自我健康監測措施7天，並記得戴口罩、勤洗手、早晚量體溫、減少外出及進入公共場域，若有健康疑慮，可自行先使用快篩劑快篩，或至各地篩檢站進行採檢。