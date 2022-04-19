　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銘傳大學桃園校區一學生確診　校方公布足跡「桃銘便利商店」

▲▼銘傳大學桃園校區有一學生確診。（圖／摘自銘傳大學臉書）

▲銘傳大學桃園校區有一學生確診。（圖／翻攝自銘傳大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，銘傳大學今天（19日）在網站公告，指桃園校區國際學院有一位學生確診，該生為國際宿舍男子住宿生，目前這位學生已搬至學校檢疫宿舍隔離，校方也公告確診者在4月16、17日足跡，主要以「桃銘便利商店」為主，提醒同時段進入相同地點師生，採取自我健康監測措施7天，若有健康疑慮，可自行先使用快篩劑快篩，或至各地篩檢站進行採檢。

本土疫情持續延燒，校園也不例外，昨天（18日）本土學生確診人數達到2330人，其中光是大專生就有633人，而各大學確診個案頻傳，銘傳大學上週五才傳出台北校區傳播學院有一位學生確診，今天又在學校網站公告，指桃園校區國際學院有一位學生確診，並公告確診者在4月16、17日足跡，主要地點為「桃銘便利商店」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銘傳大學指出，該名確診學生為國際宿舍男子住宿生，目前該生已搬至學校檢疫宿舍隔離，請接獲衛生單位匡列通知的師生，請依衛生單位規定辦理相關措施，未接獲通知者，校方也提醒同時段進入相同地點師生，採取自我健康監測措施7天，並記得戴口罩、勤洗手、早晚量體溫、減少外出及進入公共場域，若有健康疑慮，可自行先使用快篩劑快篩，或至各地篩檢站進行採檢。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
股民最愛「10大ETF」出爐！　高股息霸佔前3名
14歲少女「獻身後」被分手！　她冷看情人遭凌虐求饒
父母穿防護衣見最後一面！　新北2歲男童遺體已火化
米砂結婚首公開「高顏值帥老公」！　2原因決定嫁了
iPhone 14 Pro外殼模組曝光！　相機更大
誘81蘿莉拍裸照「120G」　準台大研究生入監關15年
快訊／18歲確診男「女友染疫倒垃圾」　遭罰20萬！
陳時中一句話　各家「防疫保單」嚇到全面停售
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

30萬份免費送！藝FUN NEXT會員加入OPENTIX　贈100點紅利

鮮乳買1送1　他一看「要1貼紙」才敢買！慘被一片洗臉：沒常識

福食解禁後首見不合格！日本櫪木草莓農藥超標

父母穿防護衣見最後一面！新北2歲重症男童病逝　遺體已火化

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

北醫麻醉醫師染疫！院方匡列採檢111人　累計5人員確診

1神級早餐北部吃嘸！南部人淚：回高雄才吃得到 ...內行揭原因

首例重症童不治！王浩宇「見1風向」笑了：2歲能打疫苗？

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

30萬份免費送！藝FUN NEXT會員加入OPENTIX　贈100點紅利

鮮乳買1送1　他一看「要1貼紙」才敢買！慘被一片洗臉：沒常識

福食解禁後首見不合格！日本櫪木草莓農藥超標

父母穿防護衣見最後一面！新北2歲重症男童病逝　遺體已火化

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

北醫麻醉醫師染疫！院方匡列採檢111人　累計5人員確診

1神級早餐北部吃嘸！南部人淚：回高雄才吃得到 ...內行揭原因

首例重症童不治！王浩宇「見1風向」笑了：2歲能打疫苗？

4割男！鈴木誠也開季連9戰安打　再寫小熊隊史百年唯二紀錄

光陽電動機車「首次參賽就拿冠軍」！爆冷打破Gogoro獨霸局面

市場憂價格戰開打、聯發科股價直落　外資送暖力挺喊「買點就是現在」

李妍瑾確診3天爆氣直播！　怨旅館餐點難吃「跟餿水一樣」

國1北上工程車撞客運　駕駛受困救出送醫…33乘客嚇壞了！

美女主播報一半「蚊子飛進嘴裡」！她強忍錄完才吐出屍體　超噁過程曝

未入圍年度最佳防守球員　熱火阿德巴約怒批沒全國轉播

LIVE／新北2歲重症男童不治　陳時中最新說明

新加坡將對已接種旅客「取消所有檢測要求」　出發前也不用篩！

快訊／南科台積電再生淨水廠疑有員工確診！市府將於記者會說明

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

快訊／雲林+8！男嬰外縣市抓周染疫　成最小確診者

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？

2歲重症男童搶救6天不治！院方證實

快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴笨靠陪伴

北市當鋪送百份爆米花

機車長出9根細毛排排站　內行解答

買不到家用快篩別慌　7QA一次解答

更多熱門

相關新聞

BNT、莫德納「哪個適合小朋友？」　醫：各有1問題

BNT、莫德納「哪個適合小朋友？」　醫：各有1問題

近來指揮中心宣布，6-11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，引起許多家長反彈。台大感染科前醫師林氏璧就點出，這兩者各有1個問題；不過針對現階段國內兒童大量施打疫苗，是否真的利大於弊，他坦言，「以目前的資料看來，我沒有非常明確的答案。」

2歲童重症亡！兒童「染疫常見症狀」曝　有4情況快就醫

2歲童重症亡！兒童「染疫常見症狀」曝　有4情況快就醫

確診2歲童不治！感染醫警示「孩子冒4徵兆」立刻送急診

確診2歲童不治！感染醫警示「孩子冒4徵兆」立刻送急診

即／台南忠義國小合唱團確診！全校停課2天

即／台南忠義國小合唱團確診！全校停課2天

快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升

快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升

關鍵字：

銘傳大學確診桃園校區國際生宿舍

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

快訊／吳姍儒接觸確診者「PCR結果出爐」！

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面