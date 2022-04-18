不只台灣！兒童打莫德納「各國核准進度」一張圖秒看

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

台灣本土確診連4天破千例，中央流行疫情指揮中心昨（17）日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，卻引來家長反彈聲浪。針對外界關心通過EUA使用於6～11歲的莫德納，指揮中心今日也公布「國際核准情形」，包含歐盟、英國、澳洲及加拿大都已核准。

指揮官陳時中今日在記者會中拿出手版表示，媒體關心國內通過EUA用於6～11歲的莫德納疫苗，其他有核准的國家包含歐盟於今年3/3核准、英國早台灣幾天在4/14核准、歐洲相對最早於2/17、加拿大則在3/17已核准使用。

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▲核准莫德納用於兒童的國家。（圖／指揮中心提供）

陳時中今早出席立院時也表示，18日「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）委員會舉行專家會議，並視ACIP委員決定，若決定要打，將要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業。

莫德納疫苗引發家長反彈，為何不打BNT？陳時中則說，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。至於兒童BNT疫苗，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。

針對兒童疫苗施打，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民說，「也不用特別設定時間，應該越快越好，ACIP會議有可能就直接通過，應該有望在月底開始施打。」

至於不少家長憂心病毒攻擊無法打疫苗的幼童族群，黃立民強調，學齡前幼兒一旦出現連續三天高燒不退、呼吸困難、活力變差或者是1歲以下幼童染疫，應該盡快帶孩子就醫。