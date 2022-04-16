桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品　支持身障朋友就業

▲桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節即將來臨，桃園市政府16日於平鎮區忠貞新村文化園區，舉辦「2022年桃園庇護工場母親節商品行銷暨商圈結合」活動，市長鄭文燦表示，市府與中華民國全國商圈總會、桃園市商圈產業聯合會攜手合作，結合庇護工場與桃園市魅力商圈行銷，推出各式蛋糕、手工餅乾等母親節禮盒，籲請市民支持身障朋友就業，一起做公益。

▲公開表揚11個優勝機關及30家企業。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長說，活動也規劃於暑假期間辦理20場庇護商品胖卡巡迴桃園各商圈的展售活動，預告母親節促銷優惠，希望藉此吸引人潮、刺激買氣。另外，鄭市長也於活動中，見證「中華民國全國商圈總會」、「桃園市商圈產業聯合會」與桃園市庇護工場代表，共同簽署「庇護工場&桃園市商圈」合作意向書，並公開表揚「桃園市政府各級機關採購身心障礙者庇護工場產品競賽」、「鼓勵企業團體訂購桃園庇護工場產品競賽」，共計11個優勝機關及30家企業。

勞動局長吳宏國表示，桃園庇護工場今年除母親節蛋糕禮盒促銷外，另有多項優惠活動，包括「樂桃桃咖啡簡餐坊」消費滿1萬元打95折、滿3萬元打9折；「伊甸烘焙咖啡屋」4月30日前預訂9折優惠，也可使用國旅卡消費；持市民卡至「桃園市府庇護商店」、「桃園南門公園庇護商店」、「沁心小站庇護餐坊」等庇護工場消費，即可享9折優惠；「微光庇護工場」5月21日前購買「寵愛媽媽健康禮盒組」享優惠價498元；「義美庇護工場」母親節手繪蛋糕即日起至4月17日早鳥預購88折，4月18日至5月1日享92折優惠。

吳局長提到，另有新鮮蔬菜、精緻洗衣服務及文創印刷滿額贈活動，歡迎市民踴躍前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購訂購，支持身障朋友就業。吳局長也表示，今天獲獎的企業、機關團體，去（2021）年採購桃園庇護商品金額已超過1,500萬元，市府持續鼓勵機關、企業團體訂購本市庇護工場產品，購買競賽活動至今年12月31日止，歡迎民眾揪團搶購。

包括立法委員呂玉玲、湯蕙禎、桃園市議員舒翠玲、市府勞動局長吳宏國、民政局主秘呂宜臻、平鎮區長陳慶仁、觀音區長林國甯、中華民國全國商圈總會總會長胡神賀、桃園市商圈產業聯合會總會長王根深等均一同出席。