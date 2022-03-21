小情侶娃娃機店「激戰42秒」影片外流　2男PO臉書下場曝

▲國中生情侶在夾娃娃機店內野合，被監視器拍下，2男影片貼網遭判刑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對國中生情侶在夾娃娃機店內情慾高漲，直接在地板上演活春宮，監視器拍下性愛活動僅42秒，還被傳到臉書，被害人得知後提告，檢警查出2人涉嫌散佈影片，其中一人以7萬元達成和解，獲得緩起訴，另一人未和解，依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，新北地院審理判2個月有期徒刑，可上訴。

據悉，這對國中生男女朋友在2019年間，在新北市一家夾娃娃機店消費，過程中突然情慾高漲，2人直接在店內地板上，以傳教士體位進行性行為，僅42秒就結束，整個過程被店內監視器拍下，還被上傳到臉書。

檢警調查，陳姓及黃姓男子分別在各自臉書上傳這段性愛影片，讓網友觀賞，2人之間並不認識，也不是夾娃娃機店的老闆或員工，都自稱是別人轉傳的，檢警還在調查他們取得影片的管道，是否跟娃娃機店有關。

檢警偵辦期間，陳男與被害家長以7萬元取得和解，獲緩起訴，期間1年並向國庫支付1萬元；另一名黃男雖在偵辦中曾與被害人和解，但卻未履行和解條件，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

法官審理認為，黃男私自將性愛影片貼到臉書供人觀賞下載，已經戕害被害人身心，並對社會善良風俗造成負面影響，依兒少性剝削防制條例第38條「散布少年為性交行為電子訊號」判刑2個月，可上訴。