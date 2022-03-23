抖音搜關鍵字私訊購毒！娃娃機店說通關密語交貨　黑幫主嫌收押

記者張君豪／台北報導

刑事局23日宣布破獲竹聯幫陳姓藥頭透過娃娃機店販賣毒咖啡包案。警方指出，陳嫌沉迷手機遊戲《傳說對決》，以遊戲角色當作每天的通關密語，買家透過「抖音tiltok」搜尋主題標籤、關鍵字「音樂課」PO相關電音影片帳號，就可私訊購毒，然後再匯款到歹徒的人頭帳號，再到三重區該娃娃機店內說出當天的通關密語，例如「刺客莫拉」，店內小姐就會依約交付毒咖啡包。

▲陳姓男子承租娃娃機店販售毒咖啡包，還用手遊傳說對決角色當通關密語，但仍遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒處心積慮規避查緝，但仍遭刑事局鎖定，警方3日行動，起獲安非他命2.3公斤、毒咖啡1500包等大批毒品。

刑事局表示，偵三大隊日前掌握上述情資後，與轄區新北市三重、海山警分局共組專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，警方蒐證發現，陳嫌在幕後遭盤且購毒審核手段複雜，除利用抖音通訊審核買家身分，買家付款後需到三重區溪尾街陳嫌所承租的娃娃機店，進入店內還必須到店面右方倒數第二台「裏頭空無一物」的娃娃機投幣消費，店內的蘇姓女店員才會出來攀談。

另外，買家需講出陳嫌當天決定的通關密語，才能夠順利拿到毒品。有竹聯幫背景的陳男利用此通關密語審核手法，確定是匯款買家登門，防堵便衣刑警登門查緝。

專案小組歷經2月餘監控，查出陳嫌的毒品藏在新北市中和區住處的停車場愛車上，刑事局3月3日向新北院檢聲請7張搜索票、拘票，前往中和、三重等地進行搜索，查獲查扣毒品咖啡包成品1500包（初驗有三級毒品卡西酮反應，毛重4547公克）、二級毒品安非他命粉末2袋2.35公斤、果汁粉1批、封口機1台、研磨工具及分裝器具1批等證物。

警詢後依觸犯毒品危害防制條例、販毒等罪嫌將陳姓主嫌（41歲）、謝姓毒品盤商、娃娃機店員蘇女3人移送新北地檢署複訊，陳男訊後遭羈押禁見，謝男、蘇女分別裁定10、6萬元交保候傳。

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