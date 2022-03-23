　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抖音搜關鍵字私訊購毒！娃娃機店說通關密語交貨　黑幫主嫌收押

記者張君豪／台北報導

刑事局23日宣布破獲竹聯幫陳姓藥頭透過娃娃機店販賣毒咖啡包案。警方指出，陳嫌沉迷手機遊戲《傳說對決》，以遊戲角色當作每天的通關密語，買家透過「抖音tiltok」搜尋主題標籤、關鍵字「音樂課」PO相關電音影片帳號，就可私訊購毒，然後再匯款到歹徒的人頭帳號，再到三重區該娃娃機店內說出當天的通關密語，例如「刺客莫拉」，店內小姐就會依約交付毒咖啡包。

▲陳姓男子承租娃娃機店販售毒咖啡包，還用手遊傳說對決角色當通關密語，但仍遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓男子承租娃娃機店販售毒咖啡包，還用手遊傳說對決角色當通關密語，但仍遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒處心積慮規避查緝，但仍遭刑事局鎖定，警方3日行動，起獲安非他命2.3公斤、毒咖啡1500包等大批毒品。

▲陳姓男子承租娃娃機店販售毒咖啡包，還用手遊傳說對決角色當通關密語，但仍遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，偵三大隊日前掌握上述情資後，與轄區新北市三重、海山警分局共組專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，警方蒐證發現，陳嫌在幕後遭盤且購毒審核手段複雜，除利用抖音通訊審核買家身分，買家付款後需到三重區溪尾街陳嫌所承租的娃娃機店，進入店內還必須到店面右方倒數第二台「裏頭空無一物」的娃娃機投幣消費，店內的蘇姓女店員才會出來攀談。

另外，買家需講出陳嫌當天決定的通關密語，才能夠順利拿到毒品。有竹聯幫背景的陳男利用此通關密語審核手法，確定是匯款買家登門，防堵便衣刑警登門查緝。

▲陳姓男子承租娃娃機店販售毒咖啡包，還用手遊傳說對決角色當通關密語，但仍遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組歷經2月餘監控，查出陳嫌的毒品藏在新北市中和區住處的停車場愛車上，刑事局3月3日向新北院檢聲請7張搜索票、拘票，前往中和、三重等地進行搜索，查獲查扣毒品咖啡包成品1500包（初驗有三級毒品卡西酮反應，毛重4547公克）、二級毒品安非他命粉末2袋2.35公斤、果汁粉1批、封口機1台、研磨工具及分裝器具1批等證物。

警詢後依觸犯毒品危害防制條例、販毒等罪嫌將陳姓主嫌（41歲）、謝姓毒品盤商、娃娃機店員蘇女3人移送新北地檢署複訊，陳男訊後遭羈押禁見，謝男、蘇女分別裁定10、6萬元交保候傳。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前台南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告漏夜偵辦

剛買二手車開回去「突冒一團火球」　駕駛停路邊驚嚇逃生

新竹辣妻狂約小王！恩愛地圖遍布KTV、酒吧…綠帽夫證據到手卻敗訴

員工每天裝水回家喝　離職後「被老闆告竊盜」求償2.5萬

甜心議員遭爆詐領助理費！律師嘆「1件事沒做好」：人設徹底崩壞

「2分鐘打狗影片」引眾怒　虐狗男辯：牠狂吠害老婆跌倒

司改會要法務部為「聲押律師」道歉　基層檢改回擊：干預個案惡劣

快訊／大貨車剎車失靈　彰化市下班時間11車連環撞

北市酒店停車擦撞爆衝突！兩陣營10人開打　5人揮棒後繼續嗨唱遭逮

混凝土車過彎失控！90度翻覆員林大道　駕駛驚魂僅受輕傷

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

外送員等1小時餐點沒人拿！　怒斥遇到騙單仔「恐遭停權」

物流司機「包裹當籃球」狂丟　商品重摔在地！撿起再扔進車

前台南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告漏夜偵辦

剛買二手車開回去「突冒一團火球」　駕駛停路邊驚嚇逃生

新竹辣妻狂約小王！恩愛地圖遍布KTV、酒吧…綠帽夫證據到手卻敗訴

員工每天裝水回家喝　離職後「被老闆告竊盜」求償2.5萬

甜心議員遭爆詐領助理費！律師嘆「1件事沒做好」：人設徹底崩壞

「2分鐘打狗影片」引眾怒　虐狗男辯：牠狂吠害老婆跌倒

司改會要法務部為「聲押律師」道歉　基層檢改回擊：干預個案惡劣

快訊／大貨車剎車失靈　彰化市下班時間11車連環撞

北市酒店停車擦撞爆衝突！兩陣營10人開打　5人揮棒後繼續嗨唱遭逮

混凝土車過彎失控！90度翻覆員林大道　駕駛驚魂僅受輕傷

快訊／BL男星「棟樑」睡夢中離世！家人叫不醒緊急送醫　得年25歲

神似同學江少慶　林丞軒讓江媽媽認錯人

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

鵜鶘胖虎「突PO超猛胯下換手暴扣」　威廉森才被爆已報銷

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

伍鐸引薦加盟味全龍　鈦龍想證明全面型身手

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」…愛心符號甜炸

《全明星》粿粿傳懷孕兩個月！ 「直播露餡」小腹微凸…經紀人回應

社會熱門新聞

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

新竹辣妻大膽出軌！綠帽夫證據到手卻敗訴

前棒球國手陰經龍刺死女友　收押不禁見

甜心議員涉詐領助理費！律師嘆1件事沒做好

前南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告

LINE瘋傳不雅照影射高嘉瑜　竟是航警局警員散布

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

剛買二手車開回竟冒火　駕駛逃生撿回一命

新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

館長陳之漢控加盟店違約　負責人駁：會員權利不變

中山北火警「多人揮毛巾求救」　雲梯車救援畫面曝

張錫銘假釋14次遭拒提訴訟　法官2理由駁回

更多熱門

相關新聞

假借貸騙個資冒辦網銀帳號　缺錢民眾淪洗錢共犯

假借貸騙個資冒辦網銀帳號　缺錢民眾淪洗錢共犯

刑事局宣布破獲楊姓女子（32歲）為首的詐騙集團，該集團盜辦民眾的數位網銀帳戶，供對岸假投資詐欺機房非法使用，成功申辦近200個帳戶，刑事局陸續發動3波搜索行動逮12嫌。

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

看護挖嘴灌食錐心畫面曝！孝子警盼保飯碗

看護挖嘴灌食錐心畫面曝！孝子警盼保飯碗

女看護控遭虐！　警官哭：她虐待我媽

女看護控遭虐！　警官哭：她虐待我媽

「虛擬寵物」APP詐56人2千萬　檢警逮16人

「虛擬寵物」APP詐56人2千萬　檢警逮16人

關鍵字：

刑事局娃娃機店三重區溪尾街毒咖啡安非他命

讀者迴響

熱門新聞

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

全台103校震災受損4154萬元

《AV帝王》58歲男星驚爆性侵2女！　指導演戲硬上

八點檔男星自爆「想出家」

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面