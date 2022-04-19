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等到了！網友激推「超商西西里咖啡」重磅回歸　檸檬汁增量超滿足

▲▼全家西西里咖啡回來了。（圖／業者提供）

▲網友超愛全家西西里咖啡回來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡呼聲快來！深受咖啡控喜愛頻頻敲碗回歸的夢幻系「全家西西里咖啡」終於回來了，嚴選屏東優利卡綠皮檸檬原汁搭配美式咖啡，整杯都喝得到超濃郁檸檬香，微酸微甜的口感夏天喝最過癮，這次僅提供特大杯選擇，限時2周還有嚐鮮價，趕緊搶喝。

全家「西西里咖啡」自去年8月下架後，讓不少鐵粉崩潰直呼「西西里很好喝耶⋯可惜」、「為什麼要下，我喜歡這款」、「檸檬咖啡真的很好喝」，頻頻敲碗回歸。終於搶在今年夏天前重磅回歸了，「全家西西里咖啡」首度推出特大杯規格，嚴選屏東優利卡綠皮檸檬原汁搭配美式咖啡，且檸檬原汁還增量，整杯都是濃郁檸檬香，微酸微甜的口感最適合悶熱天氣喝，鐵粉快衝門市，4月20日至5月3日還有會員嚐鮮價59元。

▲▼超商首創燕麥奶蔬食海鮮焗飯、最新冰燕麥奶茶。（圖／7-11提供）

▲超商搶喝最新冰燕麥奶茶。

另，7-11近日也有最新「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」，以OATLY燕麥奶搭配現萃茶的英式紅茶，每一口都能喝到穀物香和淡淡花果茶香，且4月20日起至4月28日止凡購買CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元，包括CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶都有。

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