　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡、霜淇淋都有！澎湖超商限定憑交通票券享「3大品項買1送1」

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲超商祭出憑台灣至澎湖交通票券爽喝咖啡買1送1 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

最佳國旅盛會「澎湖國際海上花火節」即將登場，有超商就驚喜祭出同慶優惠，即日起至6月30元只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票，於澎湖當地門市即可享有「3大優惠買1送1」任選優惠，包括咖啡、霜淇淋通通有，交通票券一定要收好。

為迎接澎湖花火節，全家再度找來澎湖縣政府合作，不僅打造一系列防疫應援小物、復刻回歸的仙人掌霜淇淋，就是要讓國人感受到滿滿離島氛圍，且業者還加碼祭出澎湖門市限定好康，即日起至6月30日可憑台灣本島至澎湖機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣任一全家門市，即可享「Let’s Café 冰美式（大杯）、酷繽沙、Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠活動，提醒3大優惠僅能選1，去到當地可別忘了領一波小確幸。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡限時指定咖啡飲品第2杯10元喝。

另，7-11至4月19日前也於門市祭出「3大咖啡飲品同品項第2杯10元」限時優惠，優惠品項有CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PEARL大杯黑糖珍珠撞奶、CITY TEA特大杯現萃茶四季春青茶，冰熱可任選，但不提供線上寄杯。

【你可能也想看】

►漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐
►一次4口味！再睡5分鐘手搖變身霜淇淋了　「綠茶+奶蓋」綜合款必吃
►今天就揪同事開喝！手搖飲限時14天「2大指定飲品買1送1」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　23日才解隔
《綜藝大集合》爆男歌手確診！　8日曾參加阿妹演唱會
快訊／胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平遭趕出場
今再增27校停課　「全台累計471所」！
福原愛瘋傳懷孕　「身形腫一圈」自拍露餡
中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠
進入決戰時刻！　路透：上海官方下令20日「社會面清零」
健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡、霜淇淋都有！澎湖超商限定憑交通票券享「3大品項買1送1」

「未來褲」概念成真　五種新科技　未來十年內無法超越的塑崩狂潮

換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

救救我！得來速員工困樹上　用耳機呼救不忘幫客人點餐

咖啡、霜淇淋都有！澎湖超商限定憑交通票券享「3大品項買1送1」

「未來褲」概念成真　五種新科技　未來十年內無法超越的塑崩狂潮

換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

戴資穎打頭陣、林盈君關門！合庫3比2退亞柏　驚險守住21連霸

快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　4／23才解隔

烏克蘭志工餐廳遭砲擊！志工做麵包一半炸成重傷：路上都是血

貢寮網紅貓「海邊極白」眼睛感染睜不開　流浪7年找到家裂嘴大笑

大猩猩「法圖奶奶」捧65歲生日蛋糕大口吃　續寫全球最長壽紀錄

王嘉爾Coachella表演「衝推特世界趨勢第1」陸網全沸騰：中國之光！

《綜藝大集合》爆男歌手確診！　經紀公司證實：8日參加阿妹演唱會

台鐵火爆格鬥！他一上車「狂毆鄰座乘客」…車廂頭打到車廂尾

台船公司潛艦裝備與大吊車採購案，台船說明未替裝備廠商設置辦公室

胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平不滿遭趕

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

消費熱門新聞

未來褲五種新科技十年內無法超越

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

全聯獲動物福利標章！獨家開賣小農鮮奶巨大杯

超商獨家炸雞冰淇淋是香草白醬口味！

便宜有質感！北投老饕必吃魷魚羹

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

更多熱門

相關新聞

6旬嬤超商結帳不走　竟遭後方壯漢狠踹

6旬嬤超商結帳不走　竟遭後方壯漢狠踹

新北市中和一名60多歲的阿嬤，日前中午在興南路一段的超商購物，結帳時卻遭後方排隊的男子狂譙三字經並出腳狠踹，阿嬤腰部及臀部挫傷且飽受驚嚇，決定報案求助。警方到場時，出腳的男子已騎腳踏車離開，因此電話通知他到案說明。後來知道男子出腳原因，全案依傷害罪函送法辦。

女為音樂節場勘確診　縣府急匡5人

女為音樂節場勘確診　縣府急匡5人

醉男「拒自助微波」扁店員！　社運女孩還原驚悚現場

醉男「拒自助微波」扁店員！　社運女孩還原驚悚現場

工作人員染疫　澎湖越野房車拉力賽繼續辦

工作人員染疫　澎湖越野房車拉力賽繼續辦

快訊／澎湖首例！「拉力賽女員工確診」Ct值17.9

快訊／澎湖首例！「拉力賽女員工確診」Ct值17.9

關鍵字：

超商全家花火節澎湖買1送17-11咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面