咖啡、霜淇淋都有！澎湖超商限定憑交通票券享「3大品項買1送1」

▲超商祭出憑台灣至澎湖交通票券爽喝咖啡買1送1 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

最佳國旅盛會「澎湖國際海上花火節」即將登場，有超商就驚喜祭出同慶優惠，即日起至6月30元只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票，於澎湖當地門市即可享有「3大優惠買1送1」任選優惠，包括咖啡、霜淇淋通通有，交通票券一定要收好。

為迎接澎湖花火節，全家再度找來澎湖縣政府合作，不僅打造一系列防疫應援小物、復刻回歸的仙人掌霜淇淋，就是要讓國人感受到滿滿離島氛圍，且業者還加碼祭出澎湖門市限定好康，即日起至6月30日可憑台灣本島至澎湖機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣任一全家門市，即可享「Let’s Café 冰美式（大杯）、酷繽沙、Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠活動，提醒3大優惠僅能選1，去到當地可別忘了領一波小確幸。

▲7-11咖啡限時指定咖啡飲品第2杯10元喝。

另，7-11至4月19日前也於門市祭出「3大咖啡飲品同品項第2杯10元」限時優惠，優惠品項有CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PEARL大杯黑糖珍珠撞奶、CITY TEA特大杯現萃茶四季春青茶，冰熱可任選，但不提供線上寄杯。

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