5／1沒台鐵搭改公路接駁！業者怨「疏運亂套」：別把客運當計程車

▲五一勞動節台鐵員工罷工，交通部規劃以公路接駁方式因應。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵員工醞釀五一勞動節不上班，已有1.2萬人響應，台鐵暫停當日售票，交通部將於本週五公布疏運計畫，預計將以公路客運接駁。不過國道業者反應，至今仍未得到詳細疏運規劃，各單位手忙腳亂，根本是把客運當計程車使用。此外，以往花東線多是倚靠鐵路運輸，本次連假將面臨巨大考驗。

台鐵上萬人不滿公司化條例草案送審立法院，將於五一勞動節不上班表示抗議，交通部表示，將於本週五公布因應疏運計畫，預計會以公路接駁方式因應，台鐵局昨表示，已有5000人因此退票，勞動節當日訂票數約1.1萬。

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由於東部幹道只有鐵路及客運兩種大眾運輸，過往民眾都相當依賴鐵路，國光客運表示，監理單位有協調1778路線［高雄－臺東(大武)］增開班次，並延伸行駛至台東市，將待主管機關拍板定案後配合辦理。

▲台鐵員工不滿公司化條例草案，五一勞動節發起不加班活動。（圖／記者呂佳賢攝）

不具名的國道客運業者表示，五一勞動節兩週後就要登場，至今公路總局、監理所、台鐵局仍手忙腳亂，各吹各的調，無法給出詳細的疏運計畫，包括加班車數量、如何計算動用暨備援車輛費用等，「尤其是怎麼算錢沒人敢講」，各單位幕僚作業不統一，盼能及早定案。

該業者呼籲，交通部不能把準備全力支援的國道客運跟遊覽車當成計程車使喚，隨叫隨到，要多少輛有多少輛，希望能及早定案，才有辦法進行後續安排事項。