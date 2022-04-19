快訊／養網軍「辱公務員執勤」被判刑　楊蕙如秘繳罰金結案

記者劉昌松／台北報導

卡神楊蕙如在2018年間指揮網軍「高雄組」，在ptt論壇發文並推文，辱罵我駐日本大阪辦事處處理台籍旅客被颱風困於機場的表現，「爛到不行」、「黨國餘孽」，時任辦事處長蘇啟誠在輿論風暴中自殺身亡，高院日前依侮辱公務員執行職務罪，判楊蕙如和共犯蔡福明各5月徒刑確定，檢察官原通知她19日到台北地檢署報到執行，但她為躲避媒體，提前18日親赴北檢繳交15萬罰金結案。

2018年9月間，燕子颱風肆虐日本，多名台人受困大阪關西機場，傳出有台人搭大陸遊覽車才脫困，網路論壇ptt出現idcc(笑死)po文【爆掛】大阪空港疏散事件相關資訊，抨擊「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…爛到該死的地步…一群垃圾的老油條 ，講難聽一點叫做黨國餘孽」。

文章頓時獲得網路回響，媒體跟進報導，輿論究責大阪辦事處，時任辦事處長蘇啟誠同月14日被發現在官邸自殺身亡，留遺書表明「不想受到羞辱」，但事後證明所謂的大陸派車接駁根本是網友造謠的假消息。

▲卡神網軍案共犯蔡福明也被判刑5月，得易科罰金。（資料照／記者劉昌松翻攝）

檢察官接獲檢舉告發後，先查出使用idcc帳號發【爆掛】文的是蔡福明，而蔡當時是使用楊蕙如的登記的wifi上網，且蔡福明發文後1分鐘，文章就被楊蕙如轉貼到Line群「高雄組」，要求網軍們「幫高調」，因此起訴認定楊蕙如就是網軍頭，以每月最高1萬元代價，指揮楊福明等網軍發文帶風向。

楊蕙如在法庭上承認，自己就是這批網軍的業主之一，但否認操控網軍扭曲輿論，因大陸網軍企圖干擾台灣選舉，她才組織幾個「義勇軍」保衛國家，後來駐日代表謝長廷在關西機場事件中一面倒挨轟，她覺得idcc的文章和她理念相近，才會在群組中要大家幫高調。

法院判決認定，楊蕙如以暱稱「琪琪」在「高雄組」指揮網軍在ptt論壇發文、「推」支持、「噓」批評特定文章，以帶領輿論風向的方式，提高【爆掛】文章能見度，並從網路迅速擴散出去，其中部分用詞已經超出言論自由保障界線，足以貶損駐大阪辦事處公務員依法執行之職務，已逾越合理評論的言論自由保障界線，楊、蔡因此被高院各判刑5月，得易科罰金確定。

▲楊蕙如因網軍案侮辱公務員執行職務罪確定，已經到北檢繳交易科罰金結案。（資料照／記者黃哲民攝）