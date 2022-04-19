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台灣疫苗劇情曝　醫暴雷：新一輪「嘛嘛吼」又開始啦

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，質疑為何不選用BNT疫苗。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，新的一輪「嘛嘛吼」（台語，指小孩大聲哭鬧）又開始啦，他分享台灣的「疫苗劇情」，並暴雷劇透「即將為您播映的是：兒童重大不良反應的新聞」，獲得近3000人按讚。

杜承哲在臉書發文，分享台灣疫苗劇情：

「台灣需要疫苗！」→疫苗來了

「我不要這一牌的疫苗！」→各廠牌逐漸到貨

施打後重大不良反應，「阿中負責！什麼爛疫苗！」

「疫苗太少了，我雲林、台東、台北要自己買」→疫苗不能買，不過想打的漸漸都打完了

「疫苗丟掉很浪費！」「打完啦怎麼不開放！」
→ 疫苗覆蓋率升高，進行新台灣模式（逐步開放，非完全共存）

第二輪開始：
「台灣需要小朋友疫苗！」→核准莫德納

「我不要這一牌的疫苗！」（現在播到這裡）

劇透警告：
即將為您播映的是：兒童重大不良反應的新聞

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▼疾管署統計，台灣新冠疫苗涵蓋率第1劑84.13%、第2劑79.35%、追加劑55.13%。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

杜承哲說，可以挑廠牌疫苗的國家不多，「我爸爸在福州、弟弟在曼谷，打的都是科興和國藥，沒得選。我很擔心他們，但邁入BA2時代後，比起之前我是有稍微不那麼擔心，但還是希望他們可以有不同的選擇來做追加劑，尤其是長輩。」

對此，許多網友留言，「打與不打都要罵，歸剛欸好煩喔」、「台灣真正缺的不是疫苗，而是團結，這些扯腳的到底有完沒完」、「台灣有太多人身在福中不知福」、「又是同一齣戲」。

食藥署17日召開6~11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，與會專家建議核准莫德納可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。

指揮中心指揮官陳時中18日表示，「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）委員會周三將舉行專家會議，並視ACIP委員決定，若決定要打，將要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業。

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照）

▲▼指揮中心宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。（圖／資料照、記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

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