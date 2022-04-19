共存問過蛋蛋？　醫揭確診「勃起障礙、睪丸腫脹、精蟲減少」

▲蘇一峰說，COVID-19造成的男性生殖傷害，其實慢慢受到重視。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰18日表示，國外研究發現，COVID-19感染者出現睪丸腫脹、精蟲減少、勃起障礙等等，當然目前的證據還不夠強，等待更多研究，「蛋蛋的哀傷，與病毒共存問過蛋蛋嗎？少子化辦公室或者是最大受益者。」

根據蘇一峰在臉書轉貼國外資料，只見一項小型研究顯示，未感染者的精子中位數為2150萬，感染者為1250萬；而一項義大利調查指出，先前感染COVID-19有勃起障礙者為28%，而未感染者為9%；另外，有10-22%的急性COVID-19感染男性，會發展為睪丸炎或副睪睪丸炎。

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對此，有網友留言，「仔細看完原文，發現都是小規模的對照性研究，而且作者都有在後段放上打完疫苗後的類似研究當對照，兩相比照之後，有打疫苗的研究甚少出現性功能障礙或性器官異常。但是，不同時期做的問卷／回溯性研究，沒有經過統合分析就放在一起比較，學術上是非常不嚴謹的。」

蘇一峰則回應，不孕症的期刊也有寫，「你可以因為研究少，不信，但是不能忽視科學上大家正在重視的議題」，COVID-19造成的男性生殖傷害，其實慢慢受到重視。

▼蘇一峰轉貼國外研究表示，COVID-19感染者出現睪丸腫脹、精蟲減少、勃起障礙等等。（圖／翻攝蘇一峰臉書）