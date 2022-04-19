1神級早餐北部吃嘸！南部人淚：回高雄才吃得到 ...內行揭原因

▲美食「鍋燒意麵」常常是南部人的早餐，但在北部想吃卻很難吃得到。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

對許多人而言，一日之計在於晨，早餐是面對一整天的開始，早餐種類也有千百種，常常讓消費者產生選擇障礙，不過早餐的選擇也可以戰南北嗎？一名網友就發文詢問，南部處處都有鍋燒意麵，就連基本早餐店都有「為什麼北部就很少店在賣呢？」，瞬間引起網友們熱議。

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一名網友在PTT上以「北部到底為什麼很難吃到鍋燒意麵？」發文詢問，明明南部處處都有鍋燒意麵，連早餐店都有，原PO認為一般西式早餐都吃膩了，到台北後發現，很少店有賣鍋燒意麵，而且很少人以鍋燒意麵當早餐，原PO直呼非常好奇。

文章一出，立刻引起南北網友們熱烈討論，北漂網友們紛紛留言，同感在北部吃不到鍋燒意麵的痛苦，「北部真的不多啊，大多都是鐵板麵，鍋燒真的比較少」、「台北哪裡有好吃的鍋燒意麵啊？想吃了」、「北部真的很少鍋燒意麵，而且也沒有很好吃，每次都要回高雄才吃得到，我難過」、「早餐店有鍋燒麵都會成為我的愛店」。

也有北部網友留言，「新北人，23歲才第一次吃鍋燒意麵的心得是『喔，這不就小火鍋嗎』」、「北部有名的是切仔麵」、「鍋燒意麵跟泡麵沒啥兩樣」、「台北生活型態有空在那邊早餐吃湯麵的你覺得有多少？」

也有網友分享自己詢問過店家的回答，「鍋燒備料多出餐也不快，客人吃得飽但價格不能訂太高，喝湯還會降低客人點利潤高的飲料意願，跟玉米濃湯的情，況有點類似」、「鍋燒意麵的料不好備料，比起鐵板麵來說算是麻煩」。







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