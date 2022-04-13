威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座旺爆中了就退休

▲威力彩頭獎連16槓。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎連16期槓龜，下期（4/14周四開獎）上看7.2億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，4星座 「天蠍、獅子、雙子、金牛」，以及4生肖「雞、龍、馬、猴」財運非常旺盛、命中有福報，再搭配他所說就能中大獎，中了就退休！

Top 4：天蠍座

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天蠍座4/14開始好運加倍運轉，若能隨身攜帶7個橡皮筋，代表你能圈中7個數字，就能讓財神降臨，好運不斷，說不定會中到7個數字。

Top 3：獅子座

獅子座4/14財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子為火象，建議購買彩劵前能穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物，例如蘋果、火龍果、草莓醬等，就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

Top 2：雙子座

雙子座4/14會有很多驚喜發生，當天是財運最旺時刻，當日雙子座運行角度為17度48分，建議於下午5時至6時間，找出太陽方向，沿著這手錶5時的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top 1：金牛座

金牛座4/14水星駐守，財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在當天中午飲用白開水加鹽，或用礦泉水在瓶蓋上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3時至5時到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

旺財時間點：

中午11：00-15：00

晚上17：00-19：00

好運生肖：

雞、龍、馬、猴