威力彩連15槓！明飆6.6億　4星座、4生肖有福報

▲威力彩頭獎連15槓。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎連15槓龜，下期（4/11開獎）上看6.6億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，4星座 「牡羊、水瓶、處女、射手」，以及4生肖「雞、馬、鼠、蛇」偏財運極高、命中有福報，再搭配他所說就能中大獎。

Top 4：牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

太陽與凱龍星移入牡羊座的本命元辰宮位，顯示牡羊座財水充沛，財富能量旺到爆表，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或老虎，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top 3：水瓶座

土星與火星飛轉水瓶座的本命宮，顯示4/11水瓶座財運看俏，財氣飽滿充足，建議下注前用紅包袋，在紅包袋內放一張1000元再放一條紅線，就能綁住財富，開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top 2：處女座

火星加快移入處女座的偏財投資宮位，並且進入五宮，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top 1：射手座

木星與海王星加速移入射手座偏財宮位，海王星與木星兩星互相照耀射手的財寶庫，建議你們下注前可吃黃色食物，代表太陽再去下注，如香蕉、地瓜、玉米，藉由太陽的金黃色能量吸收大量財氣入庫，將能帶旺你的財氣。

好運生肖：

雞、馬、鼠、蛇

開運財神方位：

南方

（建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注）

好運時辰：

早上09：00-11：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00