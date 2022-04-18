國小急叩全回校篩檢！　家長曝「校門擠爆」分流亂：白天等到黑夜

▲家長擠爆校門口。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

記者張靖榕／綜合報導

台灣本土疫情連續3天破千例，校園頻傳部分班級停班或全校停課，一名國小學生家長在臉書社團表示，被學校緊急call去做全校普篩，但家長全都得在外面等，還被警察要求不要擋到馬路，但整個篩檢過程很長讓她無奈表示，「從白天等到天黑」。

家長原PO於17日在臉書社團「爆廢公社」發文，表示假日被學校緊急call來做全校普篩，大批家長都帶著小孩到校，但只有小孩能進去校園，家長全部得在外面等。附上的圖片顯示，許多家長都把機車臨停在校門口，下車等小孩做普篩，一時之間馬路上幾乎全是家長們。

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原PO說還有警察來要家長不要擋到馬路，「那家長不在門口等，是能去哪？」她說雖然學生有分流進去，「但進去還要等很久，從白天等到天黑。」

▲家長人車影響道路通行，被警察勸趕。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

分流從高年級開始，「高年級戳鼻孔，中低年級戳喉嚨」，原PO表示小孩是三四年級，在5點半被通知進校，但人都到了，高年級卻還沒驗完，一二年級則是6進去，原PO小孩6點半才出來，所以儘管分流，不同年級還是有部分混在一起。

不過原PO也擔心，篩完隔天繼續上學，如果篩檢結果都還沒出來又放小孩去上學，被傳染到了怎麼辦，所幸今天（18日）一早她更新貼文表示，結果已經出來了，「全校都是陰性哦，真是好險。」

網友紛紛留言，「要篩檢也分流一下，一下子全校篩檢，不塞爆才怪」、「唉，根本大型群聚啊，裡面的小孩應該也是擠沙丁魚」、「安排的人規劃活動的能力很差」、「家長亂停車也是事實啊」、「恐怖的群聚現場」、「如果有人中，外面這群家長不也全部中鏢。這學校的流程有待檢討。」