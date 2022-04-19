民進黨高層曝：陳時中某程度已在選　蔡英文不給林佳龍北市選項

▲林佳龍近日在私人群組轉發的文章，被解讀想選台北市的心跡已露。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

布局年底縣市長選戰，台北市長人選民進黨高層一直鎖定由衛福部長陳時中披掛上陣，對於前交通部長林佳龍也被點名可能出戰台北市長，綠營派系操盤要角向本刊透露，民進黨內提名人選的約詢，為求慎重與精確，歷來都會以各選區民調為基礎，但在高層的規劃中，台北市長的人選一直沒有林佳龍，3月間黨主席蔡英文曾約見林談到年底選戰布局，僅問他有無意願選台中市長？林則明白回答：「沒意願！」

「台北市這局，一直不在主席給他（林佳龍）的選項裡！」黨政人士直言，蔡總統明確接收到林對參選北市的企圖心，但她顯然有其它考量，因此二人的討論，幾乎沒有談到台北市，顯然小英是希望林回台中再拚一次，但林佳龍意願不高。

本刊掌握，勸進林佳龍參選台北市長的友人分成二派，一派主張即便林要選北市，「現在也不該去挑戰陳時中」，但另一派則屬要他趕緊表態參選的鷹派，甚至私下在內部主張，陳時中因為疫情的變數根本不可能下去選市長，一旦北市由陳時中出馬，全國選戰都會變成防疫信任戰，疫情若有閃失，會拖垮民進黨整體選情。

▲綠營高層認為，陳時中（右）擔任指揮官的角色，比市長參選人更貼近民心。左為總統蔡英文。

不過，一名民進黨高層說，陳時中不可能防疫沒處理好就跑去選舉，但只要他能安全下莊去選，「誰又能擋得住他？」況且，防疫是整個執政黨現階段的重心，不論陳選不選北市，若民進黨政府防疫沒搞定，即便他不選，誰來選也不會贏。

「看起來還沒開始選，但某種程度已經在選！」一名挺陳時中的黨內高層說，陳時中現在雖專心在防疫工作，但把防疫做好就是他選舉的最大籌碼，另一名派系要角也說，北市選戰最後打的會是全國輿論戰，陳時中當防疫指揮官，二年來因主持疫情記者會，幾乎天天在媒體曝光，「熱度早就夠了」，所以並不需要急著宣布參選。





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