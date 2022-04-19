買不到家用快篩別慌　7大QA一次解答「4狀況才需要」

記者黃翊婷／綜合報導

我國18日新增1390例本土確診個案，部分民眾擔心染疫想購買家用快篩試劑，但跑遍超商、藥妝店、藥局都買不到。《ETtoday新聞雲》整理出7大QA，供民眾參考萬一買不到家用快篩該怎麼辦。

▲家用快篩試劑有PCR核酸檢驗、抗原檢驗兩種。（資料照／記者屠惠剛攝）

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Q1：誰應該要使用家用快篩？

A1：認為自己有症狀或風險者即可快篩。此外，曾與確診者接觸或收到與確診者足跡重疊簡訊者，若有症狀請直接前往PCR採檢，無症狀者建議快篩。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一般民眾不需要天天快篩，只有符合4種情況才需要，分別為確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊。

此外，若快篩結果為陰性也不代表安全無虞，有可能是偽陰性，或是採檢時病毒量較低無法被偵測，後續請遵循疾管署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。

Q2：哪裡可以買到快篩試劑？

A2：醫療器材販賣業者、醫療器材行、4大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、家樂福、全聯、寶雅、HOLA、台隆手創館等地都有販售。

指揮中心提醒，民眾購買時，應確認產品名稱是否有「家用」，包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

▲指揮中心公布家用快篩適用時機。（圖／指揮中心提供）

Q3：販售規格與價格？

A3：上述4大超商、量販超市等地販售的家用快篩試劑規格可分為1入、2入或5入，詳細如下：

● 7-11：羅氏（5入）1499元（至4月28日，原價1800元）；福爾威創、台塑等其他品牌為1入，售價約300元至340元。

● 全家：羅氏（1入）360元、亞培（1入）300元，另有飛確 RV2（2入）599元。

● 萊爾富：羅氏（5入）1800元、福爾威創（5入）1700元；羅氏（1入）360元、福爾威創（1入）350元等。

● OKmart：羅氏（5入）1749元。

● 屈臣氏、康是美：羅氏（5入）1800元、福爾威創（5入）1700元。

● 家樂福：羅氏（5入）1800元、福爾威創（5入）1700元；另有福爾威創（1入）350元。

● 全聯：羅氏（5入）1750元、福爾威創（5入）1500元；另有快得利（2入）590元、飛確 RV2（2入）570元、速可安（2入）540元。

● 寶雅：福爾威創（5入）1700元。

● HOLA：福爾威創（1入）350元、盧西拉（1入）1890元。

● 台隆手創館：羅氏（5入）1750元、盧西拉（1入）1890元。

Q4：哪裡還有庫存，怎麼樣比較容易買到？

A4：除了OKmart是採會員預購制之外，其他販售地點大多都是以門市現貨為主。若民眾怕撲空，可以先致電詢問門市是否有現貨，再前往購買。

Q5：若以上通路都買不到，要去哪裡買？

A5：如果現有的通路都買不到，民眾可以等5月初上路的快篩實名制。陳時中表示，快篩實名制將朝著每人買5支、每支價格在100元以內的目標進行。

▲公費快篩並非人人都能免費領用。（資料照／記者李毓康攝）

Q6：我可以領公費快篩試劑嗎？去哪領？

A6：公費快篩試劑非免費領用，必須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

Q7：我可以去醫院公費快篩嗎？

A7：醫院公費快篩採檢對象原則上以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢者為主。