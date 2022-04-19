北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

▲台中明道中學外觀 。（圖／翻攝GOOGLE街景）

記者葉國吏／綜合報導

疫情持續延燒，台北、苗栗、台中、台東18日晚間分別傳出有確診，共6名學生、1名教師確診、4小學2幼兒園緊急停課。

北市北投國中公告，由於昨天接獲通知學校有1名教師確診，該校隨即緊急召開危機事件處理小組會議，因應目前疫情升溫，基於孩子安全的考量，並回報教育局後，決定今天起至26日全校停止實體上課，所有同學均不可返校，27日恢復實體上課，並於今起啟動北投國中線上教室進行線上課程教學，以利後續防疫作業。

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苗栗縣政府衛生局18日晚間緊急公布，竹南鎮新南國小一名就讀國小的10歲男童確診，因此該生就讀的班級、補習班都必須停課10天。另外，竹南鎮康乃薾幼兒園也有2名學童確診，兩名幼童的父親是18日公布的39歲確診男子（案36138）。

▲台東縣18日新增8名確診者，晚間再傳出有學生確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，台中市烏日區的明道中學18日晚間傳出有兩名學生確診，目前教育局已造冊匡列相關師生，而校方也緊急通知家長預防性停課3天並進行清消，同時也請老師居家立刻啟動GC+M在家線上上課，停課不停學。

台東縣政府18日晚間表示，成功國小有學生確診，因該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1/3，依規定全校停課至4/22（星期五），衛生局正進行疫調作業中。